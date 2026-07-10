Post Office MIS: ఈ పథకంలో చేరితే.. ప్రతీ నెల జీతం వచ్చినట్లు అకౌంట్లో డబ్బులు పడతాయి
Post Office MIS: రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతీ నెల ఖచ్చితమైన ఆదాయం ఉండాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అలాంటి వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తోన్న మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (MIS) బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు.
Post Office MIS: రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతీ నెల ఖచ్చితమైన ఆదాయం ఉండాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అలాంటి వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తోన్న మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (MIS) బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. ఈ పథకంలో ఒకసారి పెట్టుబడి పెడితే ప్రతి నెలా వడ్డీ రూపంలో ఆదాయం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, గృహిణులు, స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే వారికి ఈ స్కీమ్ ఉపయోగపడుతుంది.
పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి?
పోస్టాఫీస్ నిర్వహిస్తున్న చిన్న పొదుపు పథకాలలో మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (MIS) ఒకటి. ఇందులో ఒకేసారి నిర్ణీత మొత్తాన్ని పెట్టుబడిగా జమ చేస్తే, దానిపై వచ్చే వడ్డీని ప్రతి నెలా ఖాతాదారుడి ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ఈ పథకం కాలపరిమితి 5 సంవత్సరాలు. మెచ్యూరిటీ పూర్తయిన తర్వాత అసలు పెట్టుబడిని తిరిగి పొందవచ్చు. అవసరమైతే ఆ మొత్తాన్ని మళ్లీ ఈ పథకంలోనే పెట్టుబడిగా పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
వడ్డీ రేటు ఎంత? ఎవరు చేరవచ్చు?
ప్రస్తుతం పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్పై ఏడాదికి 7.4 శాతం వడ్డీ అందుతోంది. 18 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన భారతీయ పౌరులు ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. కనీస పెట్టుబడి రూ.1,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. పర్సనల్ అకౌంట్తో పాటు జాయింట్ అకౌంట్ కూడా ప్రారంభించవచ్చు. జాయింట్ అకౌంట్లో గరిష్టంగా ముగ్గురు పెద్దలు సభ్యులుగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
నెలకు రూ.9 వేలకుపైగా ఎలా వస్తుంది?
ఈ పథకంలో పెట్టుబడి చేసిన తర్వాత వచ్చే నెల నుంచే వడ్డీ చెల్లింపులు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రతి నెలా ఆ వడ్డీని నేరుగా మీ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ఉదాహరణకు, భార్యాభర్తలు కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ ద్వారా రూ.15 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, ప్రస్తుతం ఉన్న 7.4 శాతం వడ్డీ రేటు ప్రకారం నెలకు సుమారు రూ.9,250 వరకు వడ్డీ ఆదాయం పొందవచ్చు. స్థిరమైన నెలవారీ నగదు ప్రవాహం కోరుకునే వారికి ఇది అనుకూలమైన పథకం.
జాయింట్ అకౌంట్లో పెట్టుబడి పరిమితి ఎంత?
వ్యక్తిగత ఖాతాలో గరిష్టంగా రూ.9 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అదే జాయింట్ అకౌంట్లో అయితే రూ.15 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి ఖాతాలో ఉన్న సభ్యులందరికీ పెట్టుబడిపై సమాన హక్కు ఉంటుంది. అలాగే వడ్డీ కూడా అందరికీ సమానంగా పరిగణిస్తారు. అవసరమైతే ఖాతా నిర్వహణకు సంబంధించిన నిబంధనల ప్రకారం మార్పులు చేసుకోవచ్చు.
ఈ పథకం ఎవరికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది?
ప్రతి నెలా ఖర్చుల కోసం స్థిరమైన ఆదాయం కావాలనుకునే వారికి ఈ పథకం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ లేని వారు, సురక్షిత పెట్టుబడి కోరుకునే కుటుంబాలు, ఎలాంటి రిస్క్ లేని పెట్టుబడిని ఎంచుకోవాలనుకునే వారు ఈ స్కీమ్ బాగా పనిచేస్తుంది.