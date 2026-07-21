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Porsche Cayenne EV: సింగిల్ చార్జ్‌తో హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి బిందాస్‌గా వెళ్లొచ్చు.. మార్కెట్‌ని దున్నేసేందుకు రానున్న ఈవీ కార్

Porsche Cayenne EV: ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే చాలు.. పదే పదే చార్జింగ్ స్టేషన్ల కోసం వెతుక్కోవాల్సిన పనిలేదు! కుటుంబంతో కలిసి సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు వెళ్లే వారికి ఇది నిజంగా తీపి కబురు.

Venkat
Updated on: 21 July 2026 10:35 AM IST
Porsche Cayenne EV
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Porsche Cayenne EV: సింగిల్ చార్జ్‌తో హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి బిందాస్‌గా వెళ్లొచ్చు.. మార్కెట్‌ని దున్నేసేందుకు రానున్న ఈవీ కార్

Porsche Cayenne EV: భారత ఆటోమొబైల్ విపణిలో ఎలక్ట్రిక్ వాహన విప్లవం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఒకప్పుడు కేవలం నగర ప్రయాణాలకే పరిమితమైన విద్యుత్ కార్లు, ఇప్పుడు మైలేజ్, రేంజ్ పరంగా సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్నాయి. అధునాతన సాంకేతికత, అసాధారణ పనితీరుతో పోర్షే సంస్థ మార్కెట్‌లోకి తీసుకురానున్న 'కయేన్ ఈవీ' మోడల్ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఏకంగా ఫుల్ చార్జ్‌తో 1000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణ సామర్థ్యంతో రానున్న ఈ లగ్జరీ ఎస్‌యూవీ విశేషాలు ఇప్పుడు వివరంగా పరిశీలిద్దాం..

ఆకట్టుకునే ఏరోడైనమిక్ డిజైన్..

పోర్షే కయేన్ ఈవీ కేవలం పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్ మాత్రమే కాకుండా, కంటికింపుగా ఉండే క్లీన్ ఏరోడైనమిక్ డిజైన్‌తో రానుంది. డీజిల్ వెర్షన్‌తో పోలిస్తే ముందు భాగంలో గ్రిల్ ప్రాంతాన్ని మూసివేసి, ప్రత్యేక స్లిట్స్‌ను అమర్చారు. గాలి నిరోధకతను తగ్గించేలా 20 అంగుళాల ఏరోడైనమిక్ అల్లాయ్ వీల్స్, సరికొత్త గ్లాస్‌హౌస్, వెనుక భాగంలో ఆకర్షణీయమైన టెయిల్ లైట్స్ బార్ ఈ వాహనానికి ప్రీమియం లుక్‌ను అందిస్తున్నాయి.

ఊహకందని పవర్..!

ఈ ఎస్‌యూవీ పనితీరులో అదుర్స్ అనేలా ఉంటుంది. ఏకంగా 1,000 బిహెచ్‌పి పవర్ అవుట్‌పుట్‌తో దూసుకుపోయే ఈ కారు, ఒక్కసారి పూర్తిగా చార్జ్ చేస్తే 1,000 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే వెసులుబాటును ఇస్తుందని సమాచారం. అంటే హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా కుటుంబ సమేతంగా వెళ్లి రావచ్చు. నగరాల మధ్య సుదీర్ఘ దూరాలు ప్రయాణించే వారికి ఇది అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలవనుంది.

ఎప్పుడు రాబోతోంది?

ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ రాబోయే లాస్ ఏంజిల్స్ మోటార్ షోలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆవిష్కృతమయ్యే అవకాశం ఉంది. రాబోయే ఫేస్‌లిఫ్ట్ పెట్రోల్, హైబ్రిడ్ వెర్షన్లతో పాటు లభించినప్పటికీ, కంపెనీ మొదటగా ఈ పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ మోడల్‌నే విపణిలోకి విడుదల చేయాలని భావిస్తోంది.

భారతీయ మార్కెట్ సవాళ్లు.. ధర ఎంత ఉండొచ్చు?

భారత మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2 కోట్లకు పైగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. పోర్షే టైకాన్ కంటే పైన, ఒక ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్‌గా ఇది భారత్‌లో లభించనుంది. మెర్సిడెస్ బెంజ్, బిఎమ్‌డబ్ల్యూ వంటి దిగ్గజ బ్రాండ్ల లగ్జరీ ఈవీ మోడళ్లకు ఇది గట్టి పోటీని ఇవ్వనుంది. టాటా మోటార్స్, మహీంద్రా వంటి దేశీయ సంస్థలు సామాన్యులకు ఈవీలను దగ్గర చేస్తుంటే, పోర్షే లగ్జరీ విభాగానికి కొత్త ప్రమాణాలను నిర్దేశిస్తోంది.

మైలేజ్ భయాల వల్ల ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు దూరంగా ఉండే కొనుగోలుదారుల ఆలోచనా విధానాన్ని పోర్షే కయేన్ ఈవీ పూర్తిగా మార్చివేయనుంది. అద్భుతమైన డిజైన్, మైండ్ బ్లోయింగ్ రేంజ్ కలిగిన ఈ కారు లగ్జరీ ఈవీ సెగ్మెంట్‌లో సరికొత్త మైలురాయిగా నిలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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