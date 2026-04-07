PM Kisan 23rd Installment: 14 రాష్ట్రాల రైతులకు 'ఫార్మర్ ఐడీ' మస్ట్.. లేదంటే నిధులు కట్!
PM Kisan 23rd Installment: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది రైతులకు సాగు పెట్టుబడి సాయం అందిస్తున్న ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (PM-KISAN) పథకం తదుపరి విడత నిధులపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలే (మార్చి 13, 2026న) 22వ విడత నిధులను సుమారు 9.32 కోట్ల మంది రైతుల ఖాతాల్లోకి విజయవంతంగా జమ చేసింది. ఇప్పుడు రైతులందరూ 23వ విడత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
23వ విడత ఎప్పుడు విడుదల కావచ్చు?
సాధారణంగా పీఎం కిసాన్ నిధులు ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి విడుదలవుతాయి.
21వ విడత: నవంబర్ 19, 2025
22వ విడత: మార్చి 13, 2026
23వ విడత (అంచనా): జూన్ లేదా జూలై 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
14 రాష్ట్రాల రైతులకు కొత్త నిబంధన:
కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారుల కోసం ఒక కీలక మార్పును తీసుకువచ్చింది. 14 రాష్ట్రాల్లోని రైతులు ఈ పథకం ప్రయోజనం పొందాలంటే ఇకపై 'ఫార్మర్ ఐడీ' (Farmer ID) కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి.
ఆ రాష్ట్రాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా మరియు అస్సాం.
ఈ రాష్ట్రాల రైతులు వెంటనే తమ ఫార్మర్ ఐడీని క్రియేట్ చేసుకోవాలని, లేని పక్షంలో 23వ విడత నిధులు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నిధులు జమ కాకపోతే ఏం చేయాలి?
మీ అర్హత ఉండి కూడా ఖాతాలో డబ్బులు జమ కాకపోతే, మీ e-KYC పూర్తయిందో లేదో సరిచూసుకోవాలి. అలాగే ఆధార్ సీడింగ్ మరియు ల్యాండ్ వెరిఫికేషన్ కూడా తప్పనిసరి. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే ఈ క్రింది హెల్ప్లైన్ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు:
టోల్ ఫ్రీ నంబర్: 155261 / 1800115526
హెల్ప్లైన్ నంబర్: 011-23381092
అధికారిక వెబ్సైట్: pmkisan.gov.in