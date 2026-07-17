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Petrol and diesel sales: రైతుల డిమాండ్‌తో పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలు!

Petrol and diesel sales: సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదైన వర్షపాతం కారణంగా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలు భారీగా పెరిగాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 July 2026 6:00 AM IST
Petrol and diesel sales: రైతుల డిమాండ్‌తో పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలు!
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Petrol and diesel sales: రైతుల డిమాండ్‌తో పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలు!

వర్షపాతం తగ్గడంతో పెరిగిన డిమాండ్.. దేశంలో భారీగా పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలు!

దేశవ్యాప్తంగా జూలై మొదటి భాగంలో పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలు ఊహించని విధంగా భారీగా పుంజుకున్నాయి. సాధారణంగా వర్షాకాలం ప్రారంభమైతే ఇంధన వినియోగం తగ్గుతుంది. కానీ, ఈ ఏడాది సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావడంతో.. వ్యవసాయ అవసరాల కోసం రైతులు, ప్రయాణాల కోసం వాహనదారులు ఇంధనాన్ని పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేశారు. దీంతో ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థల విక్రయాలు ఒక్కసారిగా శరవేగంగా పెరిగాయి.

దేశంలోని మూడు ప్రధాన ప్రభుత్వ రంగ చమురు విక్రయ సంస్థలైన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOC), భారత్ పెట్రోలియం (BPCL), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం (HPCL) గురువారం విడుదల చేసిన ప్రాథమిక గణాంకాల ప్రకారం ఇంధన విక్రయాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

మళ్లీ పుంజుకున్న పెట్రోల్ అమ్మకాలు

వార్షిక వృద్ధి: జూలై 1-15 మధ్య కాలంలో పెట్రోల్ విక్రయాలు గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే 22.9 శాతం పెరిగి 1.63 మిలియన్ టన్నులకు చేరాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో ఇది 1.33 మిలియన్ టన్నులుగా ఉంది.

గత ఏళ్లతో పోలిస్తే: ఈ అమ్మకాలు 2024 జూలై ప్రథమార్ధంతో పోలిస్తే 26.7 శాతం, అలాగే 2023తో పోలిస్తే 38.6 శాతం అధికంగా నమోదు కావడం విశేషం.

నెలవారీ క్షీణత: అయితే, జూన్ మొదటి సగంతో (1.71 మిలియన్ టన్నులు) పోలిస్తే జూలై మొదటి రెండు వారాల్లో పెట్రోల్ విక్రయాలు 4.4 శాతం మేర తగ్గాయి.

డీజిల్ అమ్మకాల్లోనూ భారీ వృద్ధి

దేశ ఆర్థిక కార్యకలాపాల పురోగతికి అద్దం పట్టే డీజిల్ అమ్మకాలు కూడా గతేడాదితో పోలిస్తే భారీగా పెరిగాయి.

రికార్డు స్థాయిలో: జూలై మొదటి పక్షం రోజుల్లో డీజిల్ విక్రయాలు వార్షిక ప్రాతిపదికన 20.9 శాతం పెరిగి 3.46 మిలియన్ టన్నులుగా నమోదయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో కేవలం 2.87 మిలియన్ టన్నుల అమ్మకాలు మాత్రమే జరిగాయి.

ఈ వాల్యూమ్ 2024 జూలై మొదటి వారంతో పోలిస్తే 18.4 శాతం, 2023 కంటే 13.9 శాతం పెరిగింది.

అయితే, నెలవారీ (Month-on-Month) ప్రాతిపదికన చూస్తే జూన్ మొదటి సగం (3.94 మిలియన్ టన్నులు) కంటే జూలైలో డీజిల్ అమ్మకాలు 12.1 శాతం క్షీణించాయి.

వ్యవసాయ అవసరాలే ప్రధాన కారణం!

సాధారణంగా రుతుపవనాలు ప్రారంభమై వర్షాలు కురిస్తే.. పొలాల్లో నీటి పంపులు వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. పైగా రవాణా రంగానికి కూడా బ్రేకులు పడతాయి. అయితే, ఈసారి వర్షాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో పంటలను కాపాడుకోవడానికి రైతులు డీజిల్ ఇంజన్ పంపులపై ఆధారపడ్డారు. ఇది దేశంలో ఇంధన అమ్మకాలు అనూహ్యంగా పెరగడానికి దారితీసింది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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