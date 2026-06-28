Petrol Price : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయా? అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల ఎఫెక్ట్ ఏంటి?
Petrol Price : ఒకప్పుడు బ్యారెల్ ధర $120 డాలర్లను దాటిన చమురు ధర, ఇప్పుడు $70 స్థాయికి చేరుకుంది.
Petrol Price : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు గత కొద్ది రోజులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరినీ ఆందోళనకు గురి చేశాయి. యుద్ధం వస్తే చమురు ధరలు మళ్లీ ఆకాశాన్ని తాకుతాయనే భయం అందరిలో ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు $70 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోవడం సామాన్యులకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం. హార్ముజ్ జలసంధిలో మళ్లీ నౌకల రాకపోకలు మొదలవ్వడం, సప్లై చైన్ మెరుగుపడటం వల్ల ఈ ధరల తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. యుద్ధానికి ముందు గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్న చమురు ధరలు ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి స్థాయికి చేరుకున్నాయి. భారత్ వంటి దిగుమతి చేసుకునే దేశాలకు ఇది మంచి పరిణామమే అయినా, దేశీయంగా ధరలు ఎందుకు స్థిరంగా ఉన్నాయో, భవిష్యత్తులో ధరలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూద్దాం.
అంతర్జాతీయంగా తగ్గుతున్న క్రూడ్ ధరలు
ఒకప్పుడు బ్యారెల్ ధర $120 డాలర్లను దాటిన చమురు ధర, ఇప్పుడు $70 స్థాయికి చేరుకుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం హార్ముజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణగడం, ట్యాంకర్ల రవాణా మళ్లీ సాధారణ స్థితికి రావడం. యుద్ధం భయం తొలగిపోవడంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు సరఫరా పెరిగింది. దీనివల్ల ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. భారత్ వంటి దేశాలు తమ చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఆధారపడతాయి కాబట్టి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు తగ్గడం మనకు సానుకూల అంశం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
ప్రస్తుతానికి దేశవ్యాప్తంగా ధరలు డైనమిక్ ప్రైసింగ్ విధానంలోనే కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.70ల వద్ద స్థిరంగా ఉండగా, డీజిల్ రూ.103.80 వద్ద ఉంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో పన్నుల కారణంగా ధరలు కొంచెం భిన్నంగా (రూ.117 ప్లస్) ఉంటున్నాయి. మే నెలలో పెరిగిన ధరల తర్వాత, ఆ తర్వాతి కాలంలో పెద్దగా మార్పులు కనిపించలేదు. చమురు కంపెనీలు రోజువారీ పరిస్థితులను బట్టి రేట్లను నిర్ణయిస్తున్నా, ప్రస్తుతానికి ధరల కోతకు ఆ కంపెనీలు మొగ్గు చూపడం లేదు.
యుద్ధం ఎఫెక్ట్ నిజంగానే తగ్గుతుందా?
ఇరాన్-అమెరికా వివాదం వల్ల గత మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో ధరలు మంటెక్కాయి. ఇప్పుడు శాంతి చర్చలు, సప్లై మెరుగుపడటంతో కొంత స్థిరత్వం కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో శాంతి చర్చలు విజయవంతమైతే, ఇంధన ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. కానీ, మళ్ళీ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే మాత్రం ధరలు ఏ క్షణాన పెరుగుతాయో చెప్పలేం. చమురు దిగుమతులు పెరగడం, రూపాయి విలువ స్థిరంగా ఉండటం వల్ల భారత్ కొంత వరకు గట్టెక్కుతోంది.
సామాన్యుడిపై ప్రభావం
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గితే రవాణా ఖర్చులు తగ్గి, నిత్యావసరాల ధరలు కూడా తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు ధరలు స్థిరంగా ఉండటం కొంత ఊరటనిచ్చినా, అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గినా మనకు తగ్గకపోవడంపై సామాన్యుల్లో అసహనం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా మారతాయో, ప్రభుత్వం ధరలను తగ్గిస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతం వాహనదారులు తమ ప్రయాణాల పట్ల జాగ్రత్తగా బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.