Petrol Price : హైదరాబాద్లోనే అత్యధికం.. దేశంలో నేటి పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ ధరలు ఇవే
Petrol Price : దేశవ్యాప్తంగా జూన్ 20 నాటి పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ తాజా ధరలు విడుదలయ్యాయి. హైదరాబాద్లో పెట్రోల్ ధర అత్యధికంగా రూ.115.69 లుగా కొనసాగుతోంది.
Petrol Price : దేశవ్యాప్తంగా శనివారం నాటి పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ తాజా ధరలను చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు ఉదయం 6 గంటలకే ప్రకటించాయి. ఈరోజు ఇంధన ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా స్థిరంగా ఉంచారు. పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా గతంలో ముడిచమురు ధరలు బాగా పెరిగాయి. ఆ సమయంలో దేశీయ చమురు సంస్థలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను లీటర్కు దాదాపు రూ.7.50 వరకు పెంచేసాయి. ఆ పెరిగిన భారమే ఇప్పుడు కూడా వినియోగదారులపై కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి ప్రస్తుతం కొంత ఊరటనిచ్చే వార్త వెలువడింది. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య డిజిటల్ పద్ధతిలో తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం కుదిరినట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. దీనివల్ల గత కొన్ని నెలలుగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను, ఇంధన రంగాన్ని కుదిపేసిన సంక్షోభానికి అడ్డుకట్ట పడినట్లయింది. ఈ పరిణామంతో అంతర్జాతీయంగా క్రూడాయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గి, యుద్ధానికి ముందున్న సాధారణ స్థాయి అయిన బ్యారెల్కు 75 డాలర్ల వద్దకు చేరుకున్నాయి.
ఎగుమతి సుంకాల పెంపుపై ప్రభుత్వ నిర్ణయం
మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన తాజా పక్షపాత సమీక్షలో భాగంగా డీజిల్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ ఎగుమతులపై ఎగుమతి సుంకాన్ని పెంచుతూ అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. జూన్ 16 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ నిర్ణయం ప్రకారం.. డీజిల్ ఎగుమతి సుంకం లీటరుకు రూ.13.5 నుంచి రూ.14కి పెరిగింది. అలాగే విమాన ఇంధనం పై సుంకం లీటరుకు రూ.9.5 నుంచి రూ.12.5 కి పెంచారు. అయితే పెట్రోల్ ఎగుమతులపై మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా లీటరుకు రూ.1.5 గానే కొనసాగిస్తున్నారు.
వంటగ్యాస్, సీఎన్జీ ధరల మంట
సాధారణ ఇంధన ధరలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, గృహ అవసరాలకు వాడే వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు గతంలో పెరిగాయి. జూన్ 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన సవరణల ప్రకారం డొమెస్టిక్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరపై రూ.29 పెంచారు. గత మూడు నెలల్లో ధర పెరగడం ఇది రెండోసారి. ఈ పెంపుతో ఢిల్లీలో 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర రూ.913 నుంచి రూ.942 కి చేరింది. అంతకుముందు జూన్ 1న కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర కూడా రూ.42 పెరిగి రూ.3,113.50 కి చేరింది. ముంబైలో సీఎన్జీ ధర కిలోకు రూ.2 పెరిగి రూ.86 కి చేరగా, పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ ధర కూడా 50 పైసలు పెరిగి క్యూబిక్ మీటరుకు రూ.52 కి చేరింది.
హైదరాబాద్లో అత్యధికంగా పెట్రోల్ రేట్లు
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల రేట్లను పరిశీలిస్తే, మన భాగ్యనగరం హైదరాబాద్లోనే పెట్రోల్ అత్యంత ఖరీదుగా మారింది. హైదరాబాద్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.69 వద్ద రికార్డు స్థాయిలో కొనసాగుతోంది. దీని తర్వాత తిరువనంతపురంలో పెట్రోల్ రేటు రూ.115.49గా ఉంది. ఇతర నగరాలైన కోల్కతాలో రూ.113.47, పాట్నాలో రూ.113.35, జైపూర్లో రూ.112.66, ముంబైలో రూ.111.18, బెంగళూరులో రూ.110.93గా పెట్రోల్ ధరలు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో భువనేశ్వర్లో రూ.109.92, చెన్నైలో రూ.107.77గా ఉంది. గుర్గావ్, నోయిడా, న్యూఢిల్లీలలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.102.12 నుంచి రూ.102.77 మధ్య ఉండగా, లక్నోలో రూ.102.05గా ఉంది. చండీగఢ్లో అత్యంత తక్కువగా రూ.98.10 లకే లీటర్ పెట్రోల్ లభిస్తోంది.
డీజిల్, సీఎన్జీ నగరాల వారీగా వివరాలు
డీజిల్ ధరల విషయానికి వస్తే కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో అత్యధికంగా లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.104.40గా నమోదైంది. దీని తర్వాత మన హైదరాబాద్లోనే అత్యధికంగా డీజిల్ ధర రూ.103.82గా ఉంది. భువనేశ్వర్లో డీజిల్ రూ.100.92కాగా, కోల్కతాలో రూ.99.82, చెన్నైలో రూ.99.55, పాట్నాలో రూ.99.36గా ఉంది. బెంగళూరులో రూ.98.80, ముంబైలో రూ.97.83, జైపూర్లో రూ.97.78గా డీజిల్ రేట్లు ఉన్నాయి. నోయిడా, లక్నో, గుర్గావ్, ఢిల్లీలలో డీజిల్ ధరలు రూ.95.20 నుంచి రూ.95.56ల మధ్య కొనసాగుతున్నాయి. చండీగఢ్లో అత్యంత తక్కువగా డీజిల్ ధర రూ.86.09గా ఉంది. ఇక సీఎన్జీ ధరలు హైదరాబాద్లో అత్యధికంగా కిలోకు రూ.97గా ఉండగా, లక్నోలో రూ.95.75, కోల్కతాలో రూ.93.50, పూణేలో రూ.92.50, చెన్నైలో రూ.91.50, ఢిల్లీలో రూ.83.09 లుగా నమోదయ్యాయి.