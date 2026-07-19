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EMI: నో కాస్ట్ EMIలో ఉన్న అస‌లు గుట్టు ఏంటో తెలుసా.? నిజంగానే రూపాయి వ‌డ్డీ ప‌డ‌దా

EMI: ప్రస్తుతం మొబైల్, టీవీ, ఫ్రిజ్, ల్యాప్‌టాప్ వంటి ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం గతంతో పోలిస్తే చాలా సుల‌భంగా మారింది.

Mokshith
Published on: 19 July 2026 12:30 PM IST
EMI
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EMI: నో కాస్ట్ EMIలో ఉన్న అస‌లు గుట్టు ఏంటో తెలుసా.? నిజంగానే రూపాయి వ‌డ్డీ ప‌డ‌దా 

EMI: ప్రస్తుతం మొబైల్, టీవీ, ఫ్రిజ్, ల్యాప్‌టాప్ వంటి ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం గతంతో పోలిస్తే చాలా సుల‌భంగా మారింది. నో కాస్ట్ ఈఎమ్ఐ విధాన‌మే దీనికి ప్ర‌ధాన కార‌ణంగా చెప్పొచ్చు. అయితే నిజంగా No Cost EMIలో ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు ఉండదా? ఈ ప్ర‌శ్న‌ల‌కు స‌మాధానాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

No Cost EMI అంటే ఏంటి?

No Cost EMI అంటే ఒక వస్తువు ధరను ఒకేసారి చెల్లించకుండా నెలవారీ వాయిదాల రూపంలో చెల్లించడం. ఈ పథకంలో ప్రత్యేకంగా వడ్డీ ఉండదని బ్యాంకులు లేదా కంపెనీలు చెబుతాయి. ఉదాహరణకు రూ.30 వేల విలువైన మొబైల్‌ను 10 నెలల No Cost EMIలో కొనుగోలు చేస్తే, ప్రతి నెలా సుమారు రూ.3 వేల చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పైకి చూస్తే ఇది వడ్డీ లేని పథకంలా కనిపిస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి చాలా సందర్భాల్లో ఇందులో ఇతర రూపాల్లో ఖర్చులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

వడ్డీ తీసుకోకపోతే కంపెనీలు ఎలా లాభపడతాయి?

No Cost EMIలో వడ్డీ తీసుకోవడం లేదంటే కంపెనీలు ఎలా సంపాదిస్తున్నాయనే సందేహం చాలామందికి వస్తుంది. అసలు విషయం ఏమిటంటే, కొన్ని కంపెనీలు నగదు చెల్లిస్తే ఇచ్చే డిస్కౌంట్‌ను EMI తీసుకునే వారికి ఇవ్వవు లేదా తగ్గిస్తాయి. అంటే మీకు రావాల్సిన తగ్గింపును వడ్డీ రూపంలో సర్దుబాటు చేస్తాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని బ్యాంకులు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, ఫైల్ ఛార్జీలు వంటి అదనపు రుసుములు కూడా వసూలు చేస్తాయి. అందువల్ల కేవలం "0% వడ్డీ" అనే మాట చూసి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు.

EMIని మాత్ర‌మే చూస్తే ఖ‌ర్చు పెరిగే అవ‌కాశం

చాలామంది మొత్తం వస్తువు ధరను కాకుండా, ప్రతి నెల చెల్లించాల్సిన EMIనే చూస్తారు. ఉదాహరణకు రూ.15 వేల బడ్జెట్‌తో మొబైల్ కొనాలనుకున్న వ్యక్తికి, రూ.30 వేల మొబైల్‌ను నెలకు కేవలం రూ.2,500 EMIతో కొనొచ్చని చెప్పగానే వెంటనే కొనుగోలు చేస్తారు.

ఇలా అవసరానికి మించిన ఖరీదైన వస్తువులు కొనడం ప్రారంభమవుతుంది. తర్వాత మొబైల్, టీవీ, ఫ్రిజ్, వాషింగ్ మెషీన్ వంటి అనేక వస్తువులను EMIపై కొనుగోలు చేస్తే, ప్రతి నెలా చెల్లించాల్సిన మొత్తం భారీగా పెరుగుతుంది. ఒకవేళ ఉద్యోగం పోయినా లేదా ఆదాయం తగ్గినా ఆ EMIలు చెల్లించడం భారంగా మారుతుంది. అందుకే EMI తీసుకునే ముందు నెలవారీ ఆదాయం, ఖర్చులను తప్పనిసరిగా లెక్కించుకోవాలి.

హిడెన్ ఛార్జీలు, GST, క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ప్రభావం

No Cost EMIలో చాలామందికి తెలియని అసలు విషయం హిడెన్ ఛార్జీలు. చాలా బ్యాంకులు రూ.99 నుంచి రూ.299 వరకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వసూలు చేస్తాయి. అంతేకాకుండా వడ్డీ భాగంపై ప్రభుత్వం విధించే 18 శాతం GST కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వినియోగదారుడే చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ గడువు ముగిసేలోపు EMIని పూర్తిగా చెల్లించి లోన్‌ను మూసివేయాలనుకుంటే, 2 నుంచి 3 శాతం వరకు ప్రీ-క్లోజర్ ఛార్జీలు కూడా విధించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ చిన్న చిన్న ఖర్చులన్నీ కలిపి చూస్తే, No Cost EMI పూర్తిగా ఉచితం కాదని తెలుస్తుంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, No Cost EMI తీసుకున్నప్పుడు మీ పేరుతో ఒక లోన్‌ నమోదవుతుంది. EMIలను సమయానికి చెల్లిస్తే క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగుపడుతుంది. కానీ ఆలస్యమైతే లేట్ ఫీజులతో పాటు CIBIL స్కోర్ కూడా దెబ్బతింటుంది. దీని ప్రభావం భవిష్యత్తులో హోమ్ లోన్ లేదా కార్ లోన్ తీసుకునే సమయంలో కనిపించవచ్చు.

No Cost EMI ఎప్పుడు మంచిది?

మీ వద్ద వస్తువు కొనుగోలు చేయడానికి సరిపడా డబ్బు ఉన్నప్పటికీ, ఒకేసారి మొత్తం ఖర్చు చేయకుండా EMIలో చెల్లించాలని అనుకుంటే, అదనపు ఛార్జీలు లేకపోతే No Cost EMI మంచి ఎంపికగా మారుతుంది. అయితే కేవలం EMI తక్కువగా ఉందనే కారణంతో అవసరానికి మించిన ఖరీదైన వస్తువులు కొనడం మాత్రం సరైన నిర్ణయం కాదు.

ఏ వస్తువైనా కొనుగోలు చేసే ముందు మొత్తం ధర ఎంత, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉందా లేదా, ఇతర ఛార్జీలు ఏమైనా ఉన్నాయా, నెలవారీ EMI మీ బడ్జెట్‌కు సరిపోతుందా అనే విషయాలను పూర్తిగా పరిశీలించాలి. కేవలం ఆఫర్‌ను చూసి కాకుండా, నిజంగా ఆ వస్తువు అవసరమా అనే విషయాన్ని కూడా ఆలోచించాలి. కొద్దిపాటి అవగాహన, సరైన నిర్ణయం భవిష్యత్తులో అనవసరమైన ఆర్థిక భారం నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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