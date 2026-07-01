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LPG Price Drop : గ్యాస్ వినియోగదారులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. సిలిండర్ ధరపై భారీగా తగ్గుదల

LPG Price Drop : గ్యాస్ వినియోగదారులకు కేంద్రం ఊరటనిచ్చింది. జూలై 1 నుంచి కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరను ఏకంగా రూ. 183.50 తగ్గించింది.

CR Reddy
Updated on: 1 July 2026 12:17 PM IST
LPG Price Drop
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LPG Price Drop

LPG Price Drop : దేశంలోని గ్యాస్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జూలై 1వ తేదీన ఒక సరికొత్త ఊరటనిచ్చే వార్తను అందించింది. నిత్యం పెరుగుతున్న ధరలతో సతమతమవుతున్న వ్యాపారులకు ఈ నెల ప్రారంభంలోనే పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. ప్రభుత్వం 19 కిలోల బరువుండే కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను ఏకంగా రూ.183.50 తగ్గిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ భారీ తగ్గింపు తర్వాత, గతంలో మార్కెట్లో రూ.3,113.50లుగా ఉన్న కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర ఇప్పుడు నేరుగా రూ.2,930 కి దిగివచ్చింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వారికి ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఆర్థిక లబ్ధిని చేకూర్చనుంది. అయితే, ఇళ్లలో వంటల కోసం వాడే 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలో మాత్రం కేంద్రం ఎలాంటి మార్పూ చేయలేదు.

ఈ ఏడాదిలోనే తొలిసారిగా తగ్గిన కమర్షియల్ సిలిండర్ల ధరలు

ప్రస్తుత 2026 సంవత్సరంలో వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు తగ్గడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. గడిచిన ఆరు నెలలుగా ఈ ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ వ్యాపారులకు చుక్కలు చూపించాయి. ఈ ఏడాది జనవరి 2026లో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర కేవలం రూ.1691.50 గా ఉండేది. కానీ జూన్ నెల వచ్చేసరికి ఈ రేట్లు దాదాపు రెట్టింపు స్థాయికి చేరిపోయాయి. ముఖ్యంగా మార్చి నెలలో రెండుసార్లు ధరలు పెరిగాయి. మార్చి 1న రూ.28 పెరగ్గా, మార్చి 7న మరో రూ.114.50 పెంచారు. ఇక మే నెలలో అయితే ఏకంగా రూ.993 భారాన్ని మోపడంతో ఢిల్లీలో రేటు ఏకధాటిగా రూ.3,071.50 కి చేరింది. ఆ తర్వాత జూన్ 1న కూడా మరో రూ.42 పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా జరిగిన రూ.183.50 తగ్గింపు కమర్షియల్ యూజర్లకు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో తాజా ధరల వివరాలు

ఈ రోజు నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ధరల తగ్గింపు తర్వాత దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో 19 కిలోల వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు కొత్త రూపంలోకి మారాయి. న్యూఢిల్లీలో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.2,930 కి లభిస్తుండగా, కోల్‌కతా నగరంలో గతంలో ఉన్న రూ.3,255.50 ధర కాస్తా ఇప్పుడు రూ.3,081.50కు తగ్గింది. ఇక మన హైదరాబాద్ నగరం విషయానికి వస్తే, నిన్నటి వరకు ఇక్కడ కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.2,105.50 నుంచి రూ.2,321 ల మధ్య ట్రేడ్ అవుతూ ఉండేది. తాజా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లెక్కలు, దేశీయ తగ్గింపుల ప్రభావంతో హైదరాబాద్‌లో కూడా ఈ రేట్లు రూ.2,000 వేల దిగువకు వచ్చే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

గృహ వినియోగ సిలిండర్ల రేట్లు యథాతథం

మరోవైపు, ఇళ్లలో వంట కోసం సాధారణ ప్రజలు ఉపయోగించే 14.2 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలను పెంచకుండా కేంద్రం ఈ నెలలో స్థిరంగా ఉంచింది. గృహ వినియోగ సిలిండర్ల ధరలు దాదాపు ఏడాది కాలం పాటు ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా సాగినప్పటికీ, గత మార్చి 7వ తేదీన ఒక్కసారిగా రూ.60 పెరిగాయి. ఆ తర్వాత జూన్ 7వ తేదీన మళ్లీ రూ.29 అదనంగా పెంచడంతో సామాన్యులపై భారం పడింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఈ 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర రూ.942 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. అటు హైదరాబాద్‌లో కూడా దీని ధర రూ.900 ల మార్కును దాటి కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు సామాన్యుల వంటగ్యాస్‌పై మొత్తంగా రూ.89ల అదనపు భారం పడినప్పటికీ, ఈ జూలై నెలలో ధరలను పెంచకుండా యథాతథంగా ఉంచడం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలకు కొంతవరకు ఊరట కలిగించే విషయమేనని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

పెట్రోల్ ఎగుమతులపై అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం విధింపు

ఇదే సమయంలో గ్యాస్ ధరల తగ్గింపుతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంధన రంగానికి సంబంధించి మరొక కీలకమైన ఆర్థిక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. దేశం నుంచి జరిగే పెట్రోల్ ఎగుమతులపై విధించే ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సవరించింది. ఇప్పటివరకు లీటరు పెట్రోల్ ఎగుమతిపై రూ.1.5గా ఉన్న ఈ అదనపు పన్నును ఇప్పుడు లీటరుకు రూ.4కు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నూతన ఆర్థిక చర్య కూడా జూలై 1వ తేదీ నుంచే దేశవ్యాప్తంగా అధికారికంగా అమల్లోకి రానుంది.

LPG Cylinder Price TodayCommercial LPG Gas Rate Cut14.2 KG Domestic Gas Price
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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