LIC Plan: మీ పిల్లలను కోటీశ్వరులను చేసే ఎల్ఐసీ ప్లాన్.. రోజుకు రూ.150 ఆదా చేస్తే చాలు!
LIC New Children's Money Back Plan: పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లు, వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (LIC) ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. 'కొత్త చిల్డ్రన్ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్' (New Children's Money Back Plan) పేరుతో అందిస్తున్న ఈ పథకం ద్వారా చిన్నప్పటి నుంచే పొదుపు మొదలుపెడితే, వారు పెద్దయ్యే సరికి భారీ మొత్తాన్ని చేతికి అందించవచ్చు.
ఏమిటీ ప్లాన్? ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ పాలసీ కాలపరిమితి మొత్తం 25 ఏళ్లు. ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పిల్లల ఎదుగుదలకు అవసరమైన దశల్లో 'మనీ బ్యాక్' రూపంలో నగదు అందుతుంది.
వయస్సు పరిమితి: 0 నుంచి 12 ఏళ్లలోపు పిల్లల పేరు మీద ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు.
మనీ బ్యాక్ దశలు: బిడ్డకు 18 ఏళ్లు నిండినప్పుడు మొదటిసారి, 20 ఏళ్లకు రెండోసారి, 22 ఏళ్లు వచ్చినప్పుడు మూడోసారి బీమా మొత్తంలో 20-20 శాతం నగదును తిరిగి చెల్లిస్తారు.
మెచ్యూరిటీ: బిడ్డకు 25 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత మిగిలిన 40 శాతం మొత్తంతో పాటు సేకరించిన బోనస్ను కలిపి ఒకేసారి అందిస్తారు.
పెట్టుబడి - లాభాల లెక్కలివే:
ఒకవేళ మీరు మీ బిడ్డ కోసం రోజుకు సుమారు రూ. 150 ఆదా చేస్తే.. సంవత్సరానికి ప్రీమియం దాదాపు రూ. 55,000 అవుతుంది. 25 ఏళ్ల కాలంలో మీరు మొత్తం రూ. 14 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తారు. మెచ్యూరిటీ సమయానికి బోనస్లతో కలిపి సుమారు రూ. 19 లక్షల వరకు పొందే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మధ్యలో వచ్చే మనీ బ్యాక్ వాయిదాలను తీసుకోకుండా అలాగే ఉంచితే, మెచ్యూరిటీ సమయంలో వడ్డీతో కలిపి భారీ మొత్తం చేతికి అందుతుంది.
ఈ పాలసీ ప్రత్యేకతలు:
కనీస బీమా మొత్తం: రూ. 1,00,000 నుంచి ప్రారంభం (గరిష్ట పరిమితి లేదు).
ఫ్లెక్సిబిలిటీ: మనీ బ్యాక్ వాయిదాలు వద్దనుకుంటే వడ్డీతో సహా ఒకేసారి మెచ్యూరిటీ పొందవచ్చు.
సురక్షిత భవిష్యత్తు: పాలసీ కాల వ్యవధిలో బీమా రక్షణ కూడా లభిస్తుంది.