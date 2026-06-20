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LIC New Children Money Back Plan: రోజుకు రూ.150 ఆదా చేస్తే.. మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బంగారం!

LIC New Children Money Back Plan: ఎల్‌ఐసీ న్యూ చిల్డ్రన్ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ (ప్లాన్ నెం. 932) పూర్తి వివరాలు. రోజుకు రూ.150 ఆదా చేయడం ద్వారా పిల్లల చదువు, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం మెచ్యూరిటీపై రూ.19 లక్షల వరకు పొందే అవకాశం.

Arun Chilukuri
Published on: 20 Jun 2026 4:13 PM IST
LIC New Children Money Back Plan
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LIC New Children Money Back Plan: రోజుకు రూ.150 ఆదా చేస్తే.. మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బంగారం!

LIC New Children Money Back Plan: ప్రస్తుత రోజుల్లో పొదుపు, పెట్టుబడులపై తల్లిదండ్రులకు ఆసక్తి బాగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచే వారి ఉన్నత చదువులు, పెళ్లిళ్ల కోసం రకరకాల ప్లాన్‌లు వేస్తుంటారు. మీ సంపాదనలో రోజుకు కొద్ది మొత్తాన్ని ఆదా చేయడం ద్వారా పిల్లల భవిష్యత్తును సురక్షితం చేయాలనుకుంటే.. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) ఒక అద్భుతమైన పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అదే 'ఎల్‌ఐసీ న్యూ చిల్డ్రన్ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్' (LIC New Children's Money Back Plan).

రోజుకు రూ.150 ఆదాతో కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్!

ఈ పాలసీ కాలపరిమితి మొత్తం 25 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. మీ పిల్లల పేరు మీద రోజుకు కేవలం రూ.150 (నెలకు దాదాపు రూ.4,500) చొప్పున ఆదా చేస్తే చాలు, భవిష్యత్తులో వారు ఆర్థికంగా స్థిరపడటానికి ఈ ప్లాన్ ఎంతో దోహదపడుతుంది.

మూడు విడతల్లో మనీ బ్యాక్.. ఎలాగంటే?

ఈ పాలసీ యొక్క ప్రధాన ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. పిల్లల వయసు, అవసరాలను బట్టి మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని విడతల వారీగా (Money Back) చెల్లిస్తారు:

మొదటి విడత: బిడ్డకు 18 సంవత్సరాలు నిండినప్పుడు (కాలేజీ అడ్మిషన్ల సమయంలో) మొత్తం బీమా సొమ్ములో (Sum Assured) 20 శాతం ఇస్తారు.

రెండో విడత: బిడ్డకు 20 ఏళ్లు వచ్చినప్పుడు మరో 20 శాతం సొమ్ము చెల్లిస్తారు.

మూడో విడత: బిడ్డకు 22 ఏళ్లు నిండినప్పుడు ఇంకో 20 శాతం అందిస్తారు.

ఈ విధంగా 18, 20, 22 ఏళ్ల వయసులో మొత్తం బీమా మొత్తంలో 60 శాతం డబ్బులు (ట్యాక్స్ ఫ్రీగా) చేతికి అందుతాయి.

25 ఏళ్లకు పూర్తి మెచ్యూరిటీ బోనస్!

ఇక పిల్లలకి 25 సంవత్సరాలు నిండినప్పుడు పాలసీ ముగుస్తుంది. ఈ మెచ్యూరిటీ సమయంలో మిగిలిన 40 శాతం సొమ్ముతో పాటు, ఎల్‌ఐసీ కేటాయించే వెస్టెడ్ సింపుల్ రివర్షనరీ బోనస్, ఫైనల్ అడిషనల్ బోనస్‌లను కలిపి ఒకేసారి లంప్‌సమ్‌గా అందజేస్తారు.

చిన్న నోట్: ఒకవేళ మీకు మధ్యలో వచ్చే మనీ బ్యాక్ వాయిదాలు (18, 20, 22 ఏళ్లలో వచ్చేవి) అప్పుడు వద్దు అనుకుంటే.. వాటిని విత్‌డ్రా చేయకుండా అలాగే ఉంచేయవచ్చు. అలా ఉంచితే మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఎల్‌ఐసీ ఆ మొత్తానికి వడ్డీని కూడా కలిపి ఒకేసారి పూర్తి మొత్తాన్ని చెల్లిస్తుంది.

పెట్టుబడి - లాభాల లెక్కలు (Calculator):

వార్షిక ప్రీమియం: సంవత్సరానికి సుమారు రూ.55,000 వరకు అవుతుంది (రోజుకు రూ.150 చొప్పున).

మొత్తం డిపాజిట్: 25 ఏళ్ల కాలంలో తల్లిదండ్రులు చెల్లించే మొత్తం సుమారు రూ.14 లక్షలు.

మెచ్యూరిటీపై వచ్చే మొత్తం: పాలసీ కాలపరిమితి ముగిసేసరికి బోనస్‌లతో కలిపి సుమారు రూ.19 లక్షల వరకు చేతికి అందుతుంది. (గమనిక: ఈ నియమం పాలసీ వ్యవధిలో బీమా చేసిన వ్యక్తి సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ పాలసీ మధ్యలో ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగితే నామినీకి డెత్ బెనిఫిట్ లభిస్తుంది).

ఈ పాలసీ ముఖ్య నియమాలు & అర్హతలు:

వయోపరిమితి: ఈ పాలసీని 0 (పుట్టిన బిడ్డ) నుండి గరిష్టంగా 12 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లల పేరు మీద తీసుకోవచ్చు.

కనీస బీమా మొత్తం (Minimum Sum Assured): కనీసం రూ.1,00,000 బీమా మొత్తానికి పాలసీ తీసుకోవాలి. గరిష్ట పరిమితికి ఎలాంటి నిబంధన లేదు (మీ ఆదాయాన్ని బట్టి ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు).

ప్రీమియం వేవర్ బెనిఫిట్ (PWB): ఈ రైడర్ ఎంచుకుంటే, పాలసీ తీసుకున్న లీడర్ (తల్లి/తండ్రి) ఒకవేళ మరణిస్తే.. మిగిలిన ప్రీమియంలన్నీ రద్దవుతాయి. కానీ పిల్లలకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్నీ యథాతథంగా అందుతాయి.

పిల్లల హయ్యర్ స్టడీస్ లేదా వారి కెరీర్ సెటిల్‌మెంట్ కోసం దీర్ఘకాలికంగా సేవింగ్స్ చేయాలనుకునే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కి ఈ LIC చిల్డ్రన్ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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