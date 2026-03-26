IRCTC Update: నకిలీ IRCTC ఖాతాలపై రైల్వే చర్యలు..లక్షలాది ఐడీలు క్లోజ్!

IRCTC Update: నకిలీ IRCTC ఎకౌంట్స్ పై రైల్వేశాఖ చర్యలు తీసుకుంది. దీంతో లక్షలాది నకిలీ ఐడీలు బ్లాక్ అయిపోయాయని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

KVD Varma
Published on: 26 March 2026 11:25 AM IST
IRCTC Update: మన రైళ్లలో రిజర్వ్ టికెట్ల బుకింగ్ లో సుమారు 88% ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లోనే బుక్ అవుతున్నాయని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ లోక్‌సభకు తెలియజేశారు. ఇది డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు పెరుగుతున్న ప్రజాదరణను సూచిస్తుంది. ఆన్‌లైన్ టిక్కెటింగ్ వ్యవస్థ నిర్వహణ, అప్ డేట్ కోసం ఐఆర్‌సిటిసి ప్రతి టికెట్ నుంచి కొద్దిపాటి చార్జీని కూడా వసూలు చేస్తుంది.

ఆన్‌లైన్ టిక్కెట్లలో భారీ మార్పులు

టికెట్ బుకింగ్‌లో పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి, మోసాలను నివారించడానికి ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలను అమలు చేసింది. జూలై 1, 2025 నుండి, ఆధార్ ధృవీకరణ పొందిన వినియోగదారులు మాత్రమే వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా తత్కాల్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకునేలా మార్పులు తీసుకువచ్చారు. అంతేకాకుండా, సాధారణ రిజర్వేషన్ల మొదటి రోజున ఆన్‌లైన్ టికెటింగ్ ఆధార్ ధృవీకరణ పొందిన వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఆన్‌లైన్ vs కౌంటర్ టికెటింగ్

ఫిబ్రవరి 2025-26 వరకు ఉన్న డేటా ప్రకారం, ఆన్‌లైన్ టిక్కెట్ బుకింగ్‌లు స్పష్టంగా ఆధిపత్యం చూపించాయి. ఈ సమయంలో, సుమారు 482.5 మిలియన్ల టిక్కెట్లు ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ అవ్వగా, కేవలం 61.5 మిలియన్ల టిక్కెట్లు మాత్రమే కౌంటర్ వద్ద తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రయాణికులు వేగంగా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల వైపు మళ్లుతున్నారని ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.

నకిలీ ఖాతాలపై కఠిన చర్యలు

టిక్కెట్ల బ్లాక్ మార్కెటింగ్ మరియు మోసపూరిత బుకింగ్‌లను అరికట్టడానికి రైల్వే ఒక భారీ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. 2025లో, సుమారు 30.4 మిలియన్ల నకిలీ యూజర్ ఐడీలను బ్లాక్ చేయగా, 29.4 మిలియన్ల ఖాతాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. వీటిలో, 180,000 ఖాతాలను తర్వాత పునరుద్ధరించారు.

టెక్నాలజీతో మోసాలకు అడ్డుకట్ట..

మోసపూరిత బుకింగ్‌లను నివారించడానికి ఆధార్ ధృవీకరణను తప్పనిసరి చేశారు. దీనివల్ల ఒకే వ్యక్తి అనేక నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించడం కష్టమవుతుంది. అంతేకాకుండా, వెబ్‌సైట్‌లో కంటెంట్ డెలివరీ నెట్‌వర్క్ (CDN) ఇన్‌స్టాల్ చేశారు. ఈ యాంటీ-బాట్ టెక్నాలజీ 64% అనుమానాస్పద ట్రాఫిక్‌ను నిరోధించింది.

అనుమానాస్పద కార్యకలాపాల గుర్తింపు

రైల్వే 4,07,000 అనుమానాస్పద PNRలను గుర్తించగా, సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్‌లో 408 ఫిర్యాదులు దాఖలయ్యాయి. 13,023 అనుమానాస్పద ఈమెయిల్ డొమైన్‌లను బ్లాక్ చేశారు.

పారదర్శకత దిశగా చర్యలు

టికెటింగ్ వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే, వెయిట్‌లిస్ట్ టిక్కెట్లను రద్దు చేయడానికి విధించే క్లర్క్ ఛార్జీ మాత్రం యథావిధిగా అమలులో ఉంటుంది.

IRCTC Ticket BookingIRCTC RulesIndian RailwaysTrain Tickets
KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
