Indian Railway: ఒకే జంక్షన్.. 7 మార్గాలు.. భారతీయ రైల్వేలో మీకు తెలియని ఆసక్తికరమైన రికార్డులు!

Indian Railway: భారతీయ రైల్వేలోని ఆసక్తికరమైన విషయాలు. దేశంలోనే అతిపెద్ద జంక్షన్ మధుర ప్రత్యేకతలు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన గోరఖ్‌పూర్ రైల్వే ప్లాట్‌ఫారమ్ మరియు రైల్వే మ్యూజియంల గురించిన పూర్తి వివరాలు.

Arun Chilukuri
Published on: 4 April 2026 11:47 AM IST
Indian Railway: సామాన్యుడి వారధిగా పిలువబడే భారతీయ రైల్వే.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థల్లో ఒకటి. ప్రతిరోజూ కోట్ల మందిని గమ్యస్థానాలకు చేర్చే రైల్వేలో మనకు తెలియని ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు, రికార్డులు దాగి ఉన్నాయి. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద రైల్వే నెట్‌వర్క్ కలిగిన మన దేశంలోని విశేషాలు ఇవే..

ఏ స్టేషన్‌ను 'జంక్షన్' అంటారు?

చాలామందికి జంక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఒక రైల్వే స్టేషన్ గుండా కనీసం 3 విభిన్న మార్గాలు ఉంటే దానిని జంక్షన్ అని పిలుస్తారు. అంటే ఒక స్టేషన్‌కు వచ్చే రైలు కనీసం రెండు వేర్వేరు అవుట్‌గోయింగ్ లైన్లను కలిగి ఉండాలి.

ప్రపంచంలోనే పొడవైన ప్లాట్‌ఫారమ్:

గతంలో పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని ఖరగ్‌పూర్ పేరిట ఉన్న ఈ రికార్డును ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పూర్ రైల్వే స్టేషన్ అధిగమించింది. ఇక్కడి ప్లాట్‌ఫారమ్ ఏకంగా 1,366 మీటర్ల పొడవుతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైనదిగా గుర్తింపు పొందింది.

దేశంలోనే అతిపెద్ద జంక్షన్ - మధుర:

భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద జంక్షన్‌గా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మధుర జంక్షన్ నిలుస్తోంది. ఇక్కడ విశేషమేమిటంటే.. ఈ ఒక్క జంక్షన్ నుంచే 7 విభిన్న మార్గాల్లో రైళ్లు వివిధ దిశలకు వెళ్తాయి. మొత్తం 10 ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు కలిగిన ఈ జంక్షన్, దేశంలోని దాదాపు అన్ని ప్రధాన నగరాలకు కనెక్టివిటీని కలిగి ఉంది.

రైల్వే వారసత్వం - మ్యూజియంలు:

భారతీయ రైల్వే చరిత్రను భద్రపరిచేందుకు దేశవ్యాప్తంగా 8 ప్రధాన రైల్వే మ్యూజియంలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీ, పూణే, కాన్పూర్, మైసూర్, కోల్‌కతా, చెన్నై, ఘూమ్, తిరుచిరాపల్లిలో ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి.

ఢిల్లీలోని నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియం ఆసియాలోనే అతిపెద్దది. ఇక్కడ ప్రపంచంలోని పురాతన లోకోమోటివ్ ఇంజన్లను సందర్శకులు చూడవచ్చు. ఏటా లక్షలాది మంది పర్యాటకులు ఈ మ్యూజియాన్ని సందర్శిస్తుంటారు.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

