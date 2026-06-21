IPO: 80 పైసల పెట్టుబడితే.. రూ. 4,950 కోట్ల లాభం..!
IPO: నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఐపీఓ వేళ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా , బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాల ముప్పై ఏళ్ల నాటి పెట్టుబడి ఇప్పుడు వేల కోట్ల రూపాయల లాభాలను తెచ్చిపెడుతోంది.
NSE shares: మనం ఈ రోజు పెట్టే ఒక చిన్న పెట్టుబడి, భవిష్యత్తులో మనల్ని ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తుందో ఊహించడం కూడా కష్టమే. అందుకు కావాల్సిందల్లా కేవలం ఒకటే... అదే ఓర్పు. స్టాక్ మార్కెట్ పరిభాషలో దీనిని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి అంటారు. దీనికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచింది మన దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. దాదాపు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం ఎస్బిఐ చేసిన ఒక చిన్న ఆలోచన, పెట్టిన ఒక చిన్న పెట్టుబడి ఇప్పుడు బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాతుగా మారింది.
దేశంలోనే అత్యంత పెద్ద స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఎంతో కాలంగా మార్కెట్ వర్గాలు ఎదురుచూస్తున్న తన ఐపీఓ కోసం సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ అయిన సెబీకి ముసాయిదా పత్రాలను సమర్పించింది. ఈ పత్రాలు బయటకు రావడంతోనే మూడు దశాబ్దాల క్రితం ఎన్ఎస్ఈ ప్రారంభ సమయంలో పెట్టుబడి పెట్టిన పలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల లాభాల లెక్కలు చూసి మార్కెట్ నిపుణులు సైతం ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.
తాజా నివేదికల ప్రకారం, రాబోయే ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ ద్వారా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన వద్ద ఉన్న రెండు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల పైచిలుకు షేర్లను విక్రయించడానికి సిద్ధమైంది. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా.. ఈ షేర్లను బ్యాంక్ దాదాపు 30 సంవత్సరాల క్రితం కేవలం ఒక కోటి తొంభై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలకే కొనుగోలు చేసింది. అంటే అప్పట్లో ఒక్కో షేరు సగటు ధర కేవలం ఎనభై పైసలు మాత్రమే.
ప్రస్తుత మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ ధర ఒక్కో షేరుకు సుమారు రెండు వేల రూపాయల వరకు ఉండే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే ధర ఖరారైతే, అప్పట్లో ఎస్బిఐ పెట్టిన రెండు కోట్ల పెట్టుబడి విలువ ఇప్పుడు ఏకంగా నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయలకు పెరుగుతుంది. దీని ద్వారా కేవలం ఒక్క పెట్టుబడితోనే బ్యాంక్కు ఏకంగా నాలుగు వేల తొంభై నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల నికర లాభం రానుంది. అంటే దాదాపు రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రెట్ల భారీ లాభాన్ని బ్యాంక్ అందుకోబోతోంది.
ఈ ఐపీఓ ద్వారా కేవలం ఎస్బిఐ మాత్రమే కాకుండా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కూడా భారీగా లాభపడనుంది. ఎందుకంటే అప్పట్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఎన్ఎస్ఈ షేర్లను ఇంకా తక్కువ ధరకే, అంటే ఒక్కో షేరును కేవలం యాభై నాలుగు పైసలకే కొనుగోలు చేసింది. ప్రారంభంలో దీనికోసం బ్యాంక్ పెట్టిన పెట్టుబడి కేవలం యాభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు మాత్రమే. ఇప్పుడు ఐపీఓ ధర రెండు వేల రూపాయల చొప్పున ఖరారైతే, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తన వాటాను విక్రయించడం ద్వారా సుమారు రెండు వేల నూట తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయలను అందుకోనుంది.
ఇక స్టాక్ హోల్డింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే లాభాల విషయంలో అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఎన్ఎస్ఈ ప్రారంభంలో ఒక్కో షేరును సగటున కేవలం నలభై ఆరు పైసల చొప్పున కొనుగోలు చేసింది. అప్పట్లో దీని మొత్తం పెట్టుబడి కేవలం యాభై లక్షల రూపాయలు కాగా, నేడు ఆ షేర్ల అంచనా విలువ ఏకంగా రెండు వేల నూట డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలకు చేరింది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓలలో ఒకటిగా నిలవబోతున్న దీని ద్వారా మార్కెట్ నుండి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలను సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ రేసులో డి’మార్ట్ అధినేత రాధాకిషన్ దమానీ, హీరో మోటోకార్ప్కు చెందిన ముంజాల్ కుటుంబంతో పాటు అనేక మంది పాత పెట్టుబడిదారులు భారీ లాభాలను ఆర్జించనున్నారు.
ఈ అద్భుత విజయం సామాన్య పెట్టుబడిదారులకు కూడా ఒక గొప్ప పాఠం లాంటిది. స్టాక్ మార్కెట్లో సరైన కంపెనీని, సమర్థవంతమైన యాజమాన్యాన్ని ఎంచుకుని, ఒడిదొడుకులకు భయపడకుండా ఓర్పుతో దీర్ఘకాలం పాటు పెట్టుబడులను కొనసాగిస్తే ఎలాంటి అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చో ఈ బ్యాంకుల లాభాల లెక్కలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సంపద అనేది రాత్రికి రాత్రే సృష్టించబడదు, దానికి సమయం ఇవ్వాలనే నిజాన్ని ఈ ఉదంతం మరోసారి నిరూపించింది.