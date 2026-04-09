Hormuz Strait Crisis: బిట్‌కాయిన్ ఇస్తేనే దారి: ఇరాన్

Hormuz Strait Crisis: ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలక మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ కొత్త నియంత్రణలు విధించడం అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

Srinivas Rao
Published on: 9 April 2026 3:05 PM IST
Hormuz Strait Crisis
Hormuz Strait Crisis

Hormuz Strait Crisis: ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలక మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ కొత్త నియంత్రణలు విధించడం అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నౌకల రాకపోకలను కఠినంగా పరిమితం చేయడంతో పాటు డిజిటల్ చెల్లింపులను తప్పనిసరి చేయడం గ్లోబల్ వాణిజ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

నౌకల రాకపోకలపై కఠిన పరిమితులు

ప్రపంచ చమురు వాణిజ్యానికి ప్రధాన ద్వారంగా భావించే హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ తన పట్టు మరింత బిగిస్తోంది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఆయుధాల రవాణాను అడ్డుకుంటున్నామనే పేరుతో కొత్త నిబంధనలను అమలు చేస్తోంది. సాధారణంగా రోజుకు వందకు పైగా నౌకలు ఈ మార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి. అయితే తాజా పరిమితుల ప్రకారం రోజుకు కేవలం పన్నెండు నౌకలకు మాత్రమే అనుమతి ఇస్తున్నారు. దీంతో పర్షియన్ గల్ఫ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వందలాది నౌకలు నిలిచిపోయాయి. ఆ ప్రాంతం అక్షరాలా నిలిచిపోయిన నౌకల సముద్రంగా మారింది.

డిజిటల్ చెల్లింపులతో కొత్త విధానం

ఇరాన్ ప్రవేశపెట్టిన మరో కీలక మార్పు చెల్లింపుల విధానంలో కనిపిస్తోంది. నౌకలు ఈ మార్గం ఉపయోగించాలంటే ‘ట్రాన్సిట్ టోల్’ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ చెల్లింపులు సంప్రదాయ కరెన్సీల్లో కాకుండా డిజిటల్ రూపంలోనే చేయాలని నిబంధన విధించింది. చైనా యువాన్ రూపంలో లేదా క్రిప్టో కరెన్సీలు రూపంలో మాత్రమే చెల్లింపులు స్వీకరిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను తప్పించుకునేందుకు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

చమురు ట్యాంకర్లపై భారీ భారం

ప్రతి బ్యారెల్ ముడి చమురుపై ఒక డాలర్ చొప్పున టోల్ విధించడం వల్ల భారీ ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఒక పెద్ద ట్యాంకర్‌కు దాదాపు రెండు మిలియన్ డాలర్ల వరకు అదనపు ఖర్చు వస్తోంది. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు పదహారు కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. నౌకాయాన సంస్థలు తమ సరుకు వివరాలను పంపగానే, వెంటనే చెల్లింపులు పూర్తి చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ విధానం వాణిజ్య ప్రక్రియలను మరింత క్లిష్టం చేస్తోంది.

అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ప్రతిస్పందన

ఇరాన్ చర్యలను అమెరికా తీవ్రంగా ఖండించింది. అంతర్జాతీయ జలమార్గంపై ఇలాంటి నియంత్రణలు చట్టవిరుద్ధమని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గల్ఫ్ ప్రాంత దేశాలు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియా, ఖతార్ దేశాలు ఈ పరిణామాలను సమీక్షిస్తున్నాయి. ఒక రోజు కేవలం నాలుగు నౌకలకే అనుమతి ఇవ్వడం పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చింది.

ప్రస్తుతం ఏర్పడిన పరిస్థితులు ప్రపంచ చమురు ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. సరఫరా అంతరాయం కొనసాగితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ధరలు పెరగడం అనివార్యం. ఈ పరిణామాలు ఎంతకాలం కొనసాగుతాయన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది.

Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

