Home వ్యాపారంHome Loan: ఎన్ని EMIలు చెల్లించకపోతే బ్యాంకు ఇల్లు స్వాధీనం చేసుకుంటుంది?

Home Loan: ఎన్ని EMIలు చెల్లించకపోతే బ్యాంకు ఇల్లు స్వాధీనం చేసుకుంటుంది?

Home Loan: సొంతిల్లు కొనాలనేది చాలా మంది కల. ఆ కలను నెరవేర్చడంలో హోమ్ లోన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Mokshith
Published on: 11 July 2026 12:44 PM IST
Home Loan
X

Home Loan: ఎన్ని EMIలు చెల్లించకపోతే బ్యాంకు ఇల్లు స్వాధీనం చేసుకుంటుంది?

Home Loan: సొంతిల్లు కొనాలనేది చాలా మంది కల. ఆ కలను నెరవేర్చడంలో హోమ్ లోన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే లోన్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రతి నెలా EMIని సకాలంలో చెల్లించడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా వరుసగా కొన్ని నెలలు EMIలు చెల్లించకపోతే బ్యాంకు చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే బ్యాంకు వెంటనే ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకోదు. దీనికి ఒక నిర్దిష్టమైన చట్టపరమైన ప్రక్రియ ఉంటుంది.

ఎన్ని EMIలు చెల్లించకపోతే సమస్య మొదలవుతుంది?

ఒకటి లేదా రెండు నెలలు EMI చెల్లించకపోయినా బ్యాంకులు వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవు. మొదట ఫోన్ కాల్స్, SMSలు, ఈమెయిల్స్ ద్వారా బకాయిలు చెల్లించాలని గుర్తు చేస్తాయి. అయితే వరుసగా మూడు నెలల పాటు EMIలు చెల్లించకపోతే, మీ హోమ్ లోన్ ఖాతాను నాన్-పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ (NPA)గా ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. దీని తర్వాత రుణాన్ని తిరిగి వసూలు చేసేందుకు బ్యాంకు చట్టపరమైన ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తుంది.

60 రోజుల గడువు త‌ర్వాత నోటీసు

హోమ్ లోన్ రికవరీ ప్రక్రియను బ్యాంకులు SARFAESI చట్టం-2002 ప్రకారం నిర్వహిస్తాయి. ఈ చట్టం ప్రకారం ముందుగా రుణగ్రహీతకు 60 రోజుల నోటీసు పంపిస్తారు. బకాయి మొత్తాన్ని ఈ గడువులోగా చెల్లించాలని సూచిస్తారు. ఈ సమయంలో రుణగ్రహీతకు సమస్యను పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇల్లు ఎప్పుడు స్వాధీనం చేసుకుంటారు?

60 రోజుల నోటీసు గడువు పూర్తయినా బకాయిలు చెల్లించకపోతే బ్యాంకు తదుపరి చర్యలు ప్రారంభిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకోవడం, అవసరమైతే సీల్ చేయడం వంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చు.

అయితే ఇది ఒక్కసారిగా జరిగే ప్రక్రియ కాదు. చట్టంలో పేర్కొన్న అన్ని నిబంధనలు పాటించిన తర్వాతే బ్యాంకు ఈ చర్యలు చేపడుతుంది.

చివరి దశలో ఇంటి వేలం

రుణగ్రహీత బకాయిలు చెల్లించకపోతే చివరి మార్గంగా బ్యాంకు ఇంటిని వేలం వేస్తుంది. దీనికి ముందు ఆస్తి మార్కెట్ విలువను అంచనా వేసి, బహిరంగ వేలం నిర్వహిస్తుంది. సాధారణంగా EMIలు నిలిచిపోయిన సుమారు ఐదు నెలల తర్వాత ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. వేలం నిర్వహించే ముందు కూడా రుణగ్రహీతకు బకాయిలు పూర్తిగా చెల్లించి ఇంటిని కాపాడుకునే చివరి అవకాశం ఇస్తారు.

మొత్తం ప్రక్రియకు ఎంత సమయం పడుతుంది?

హోమ్ లోన్ బకాయిలపై చట్టపరమైన చర్యలు మొదలై ఇంటి వేలం వరకు చేరుకోవడానికి సాధారణంగా 8 నుంచి 12 నెలల వరకు సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో రుణగ్రహీత బ్యాంకుతో మాట్లాడి రుణ పునర్వ్యవస్థీకరణ (Loan Restructuring), గడువు పొడిగింపు లేదా బకాయిల చెల్లింపుపై ఒప్పందం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైతే బ్యాంకుతో వెంటనే సంప్రదించడం మంచిది. అలా చేస్తే ఇల్లు వేలం వెళ్లే పరిస్థితిని చాలా సందర్భాల్లో త‌ప్పించుకోవ‌చ్చు.

Home Loan EMI DefaultLoan Rules IndiaHome Loan EMIHouse Auction Rules
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X