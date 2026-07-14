Google AI: వైజాగ్కు గూగుల్ బూస్ట్.. రూ.1,008 కోట్ల మెగా లాజిస్టిక్స్ పార్కుకు ఏపీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్!
Google AI: గూగుల్ ఏఐ హబ్ మద్దతుతో విశాఖపట్నంలో రూ.1,008 కోట్లతో లాజిస్టిక్స్ పార్క్ ఏర్పాటు కానుంది. ఏపీ ప్రభుత్వం 91.38 ఎకరాలు కేటాయించింది.
Google AI: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐటీ, సాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధిలో భాగంగా విశాఖపట్నం నగరం మరో భారీ ప్రాజెక్టును దక్కించుకుంది. నగరంలో ప్రతిపాదిత 'గూగుల్ ఇండియా AI హబ్' అవసరాలను తీర్చేందుకు రూ.1,008 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో లాజిస్టిక్స్ మరియు లైట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ మెగా ప్రాజెక్టు కోసం ఆనందపురం మండలం కానమం గ్రామంలో 91.38 ఎకరాల భూమిని ఎకరాకు రూ.55 లక్షల చొప్పున కేటాయిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి ఎన్. యువరాజ్ జూలై 11న ఇందుకు సంబంధించిన జీవో ఎంఎస్. నెం.173ను విడుదల చేశారు.
గూగుల్ అధికారిక భాగస్వామిగా 'ఈకోబాక్స్':
ఈ భారీ పార్కును 'ఈకోబాక్స్ ఇండస్ట్రియల్ అసెట్ IV ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' సంస్థ నిర్మించనుంది. ఇది ప్రముఖ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్మ్ 'హిల్హౌస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్' మద్దతు గల 'లాజిక్యాప్ హోల్డింగ్స్' అనుబంధ సంస్థ. ఈ కనమం ప్రాజెక్ట్ కోసం గూగుల్ సంస్థ ఈకోబాక్స్ను తమ అధికారిక అభివృద్ధి భాగస్వామిగా ఎంపిక చేసుకున్నట్లు ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేసింది. గూగుల్ నిర్మించతలపెట్టిన $15 బిలియన్ల భారీ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క గిడ్డంగులు, నెట్వర్కింగ్, కనెక్టివిటీ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు నిల్వ అవసరాల కోసం ఈ పార్కులోని కొంత భాగాన్ని దశలవారీగా ఉపయోగించుకోనున్నారు.
కొనుగోలుకు గూగుల్కే తొలి ప్రాధాన్యత:
ఈ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన తర్వాత, అవసరమైతే ఈ సౌకర్యాలను పూర్తిగా లేదా కొంత భాగాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి గూగుల్ సంస్థ 'ఫస్ట్ రైట్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్' (తొలి తిరస్కరణ హక్కు) కలిగి ఉంటుంది. ఒకవేళ గూగుల్కు అవసరం లేని పక్షంలో, మిగిలిన భాగాన్ని థర్డ్ పార్టీలకు లీజుకు ఇవ్వడానికి లేదా విక్రయించడానికి ఈకోబాక్స్ సంస్థకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. రాష్ట్ర పెట్టుబడి ప్రోత్సాహక బోర్డు (SIPB) మరియు ఏపీఐఐసీ (APIIC) సిఫార్సుల మేరకు ఈ ప్రాజెక్టుకు తుది ఆమోదం లభించింది.
రవాణా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి:
ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలో ప్రతిపాదిత 3 కిలోమీటర్ల పెరిఫెరల్ రోడ్డును అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తే, దానికి అయ్యే వ్యయంలో తన వంతు వాటాను ఈకోబాక్స్ సంస్థే భరించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు, రవాణా సౌలభ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు ప్రాజెక్టుకు దక్షిణ వైపున 24 మీటర్ల వెడల్పు గల 'మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డు'ను యుద్ధప్రతిపాదికన అభివృద్ధి చేయాలని వీఎంఆర్డీఏ (VMRDA)ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ ప్రాజెక్టుతో వైజాగ్ గ్లోబల్ టెక్ హబ్గా మారడానికి మరింత ఊపు రానుంది.