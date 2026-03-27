Gold Rate Today : బంగారం కొందామంటే గుండె గుభేల్.. ఒక్క రోజులోనే భారీగా పెరిగిన ధరలు
Gold Rate Today : నేటి బంగారం ధరలు (మార్చి 27, 2026) ఆకాశాన్నంటాయి. హైదరాబాద్లో తులం బంగారం రూ.1,44,540 కు చేరగా, వెండి కిలో రూ.2,59,900 వద్ద ఉంది.
Gold Rate Today : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మారుతున్న సమీకరణలు సామాన్యుడి ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతున్నాయి. యుద్ధ భయాలు, చమురు సంక్షోభం మధ్య బంగారం, వెండి ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి. తాజాగా ఈ రోజు (మార్చి 27, 2026) పసిడి ధరలు భయంకరంగా పెరగడంతో మధ్యతరగతి ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న భీకర యుద్ధం మార్కెట్లను వణికిస్తోంది. దీనికి తోడు ముడిచమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటడం, డాలర్ తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ పతనం కావడం వంటి అంశాలు ఇన్వెస్టర్లను బంగారం వైపు మళ్ళిస్తున్నాయి. సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంపై అందరూ ఆసక్తి చూపడంతో డిమాండ్ పెరిగి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. పెట్రోల్ ధరల సెగ కూడా పరోక్షంగా ఈ రేట్లపై ప్రభావం చూపుతోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి బంగారం ధరల పరిస్థితి
తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో బంగారం ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో నేడు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,44,540 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,32,490 కి చేరుకుంది. నిన్నటితో పోలిస్తే సుమారు రూ.2,000 వరకు పెరగడం సామాన్యులకు పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ఈ ధరల పెరుగుదల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెను భారం కానుంది.
దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాల్లో రేట్లు
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంది. అక్కడ 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,44,690 వద్ద ట్రేడవుతోంది. చెన్నైలో అత్యంత గరిష్టంగా రూ.1,45,630 కి చేరి రికార్డు సృష్టించింది. ముంబై, బెంగళూరు, కేరళలో కూడా పసిడి ధరలు రూ.1,44,540 కి చేరుకున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒకేసారి ఇంత భారీ స్థాయిలో రేట్లు పెరగడం మార్కెట్ చరిత్రలోనే అరుదుగా భావిస్తున్నారు. ఎక్కడ ఏం జరిగినా ఆ ఎఫెక్ట్ మాత్రం చివరికి సామాన్యుడి జేబుపైనే పడుతోంది.
వెండి ధరల విధ్వంసం
బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి ధరలు కూడా సామాన్యుడిని భయపెడుతున్నాయి. హైదరాబాద్, చెన్నై, కేరళ ప్రాంతాల్లో కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.2,59,900 మార్కును తాకింది. ఇక ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు నగరాల్లో కిలో వెండి రూ.2,49,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి పాత్రలు లేదా పూజా సామాగ్రి కొందామన్నా ఇప్పుడు లక్షల్లో వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. అంతర్జాతీయంగా వెండికి పారిశ్రామిక డిమాండ్ పెరగడం కూడా ఈ ధరల పెరుగుదలకు ఒక కారణంగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.