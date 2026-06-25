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Gold Rate Today: ఇది మాములు గుడ్ న్యూస్ కాదు..మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతంటే?

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా తగ్గాయి.

Naresh.k
Published on: 25 Jun 2026 8:51 AM IST
Gold Rate Today
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Gold Rate Today: ఇది మాములు గుడ్ న్యూస్ కాదు..మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతంటే?

Gold Price Today: గత కొన్నాళ్లుగా పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఆకాశమే హద్దుగా పరుగులు పెడుతూ, ఆల్‌టైం రికార్డులను సృష్టించిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు కాస్త శాంతిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకుంటున్న సానుకూల పరిణామాలు, ముఖ్యంగా అమెరికా మరియు ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం కారణంగా మార్కెట్‌లో ఒడిదొడుకులు తగ్గాయి.

దీని ప్రభావంతో గత నాలుగు రోజులుగా పసిడి ధరలు వరుసగా దిగివస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా గురువారం నాటి మార్కెట్‌లోనూ ఈ ఆభరణాల ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. గత 24 గంటల వ్యవధిలో, అంటే బుధవారం ఉదయం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు చూసుకుంటే.. 24 క్యారట్ల తులం బంగారం ధరపై మరో 250 రూపాయల వరకు తగ్గింది.

ఈ తగ్గుదల తర్వాత జాతీయ మార్కెట్‌లో వివిధ క్యారట్ల బంగారం మరియు వెండి ధరలు ఈ విధంగా కొనసాగుతున్నాయి. 24 క్యారట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర లక్షా 44 వేల 320 రూపాయల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అలాగే ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు లక్షా 32 వేల 290 రూపాయలుగా ఉంది. బంగారంతో పాటే వెండి ధర కూడా కాస్త తగ్గింది. ప్రస్తుతం జాతీయ మార్కెట్‌లో కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల 44 వేల 900 రూపాయల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

మన తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని ముఖ్య నగరాల్లో గురువారం నాటి పసిడి, వెండి ధరల వివరాలను గమనిస్తే.. భాగ్యనగరంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర లక్షా 44 వేల 320 రూపాయలుగా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర లక్షా 32 వేల 290 రూపాయలుగా ఉంది. ఇక ఇక్కడ కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల 39 వేల 900 రూపాయలుగా నమోదైంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం ఈ రెండు ప్రధాన నగరాల్లోనూ 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాముల ధర లక్షా 44 వేల 320 రూపాయలుగా, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర లక్షా 32 వేల 290 రూపాయలుగా ఉంది. అయితే ఇక్కడ కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల 44 వేల 900 రూపాయల వద్ద విక్రయించబడుతోంది.

దేశ రాజధానిలో ధరలు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర లక్షా 44 వేల 470 రూపాయలుగా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర లక్షా 32 వేల 440 రూపాయలుగా ఉంది. కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల 44 వేల 900 రూపాయలుగా కొనసాగుతోంది. కర్ణాటక రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర లక్షా 46 వేల 320 రూపాయలుగా నమోదు కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర లక్షా 32 వేల 290 రూపాయలుగా ఉంది. ఇక్కడ కూడా కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల 44 వేల 900 రూపాయలుగా ఉంది.

గత కొన్ని రోజులుగా భయపెట్టిన పసిడి ధరలు ఇలా వరుసగా నాలుగు రోజులు తగ్గడం ఖచ్చితంగా కొనుగోలుదారులకు, సామాన్యులకు పెద్ద ఊరట అనే చెప్పాలి. అంతర్జాతీయంగా శాంతి వాతావరణం ఇలాగే కొనసాగితే ధరలు మరికొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Gold Rate TodayGold Price TodaySilver price
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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