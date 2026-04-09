Gold Rate Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి బ్యాడ్ న్యూస్.. ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్న గోల్డ్ రేట్లు

Home వ్యాపారంGold Rate Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి బ్యాడ్ న్యూస్.. ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్న గోల్డ్ రేట్లు

Gold Rate Today :నేడు బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,53,830 కి చేరగా, కిలో వెండి ధర రూ.2,65,100 గా ఉంది.

CR Reddy
Published on: 9 April 2026 8:06 AM IST
X

Gold Rate Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఒక చేదు వార్త. గత కొద్ది రోజులుగా తగ్గుముఖం పట్టిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు, రాజకీయ అనిశ్చితి కారణం ఏదైనా.. నేడు బంగారం, వెండి ధరలు సామాన్యులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు రెండు వారాల పాటు సద్దుమణిగినా, మార్కెట్లో భయాందోళనలు మాత్రం తగ్గలేదు. ఫలితంగా ఈరోజు బంగారం ధరలు చారిత్రాత్మక గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.

ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు పసిడి మార్కెట్‌ను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్, అమెరికా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై దాడులను రెండు వారాల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించినప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల డిమాండ్ పెరిగి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఫిబ్రవరి చివరి నుంచి మొదలైన ఈ హెచ్చుతగ్గులు ఇప్పుడు గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి.

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో ఈరోజు బంగారం ధరలు సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల (స్వచ్ఛమైన) బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,53,830 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,41,010 కు పెరిగింది. అంటే ఒక్క రోజులోనే వేలల్లో మార్పు చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ఈ పెంపు మధ్యతరగతి ప్రజల బడ్జెట్‌ను తలకిందులు చేస్తోంది.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,53,980 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,41,160 గా ఉంది. చెన్నైలో ఈ ధరలు మరికొంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,54,920 కి చేరింది. ముంబై, కోల్‌కతా, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో హైదరాబాద్ తరహాలోనే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు మరియు వ్యాపారుల మార్జిన్ల కారణంగా ఒక్కో నగరంలో ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి.

బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. నేడు ఒక గ్రాము వెండి ధర రూ.265.10 కు చేరుకోగా, కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.2,65,100 గా నమోదైంది. వెండి పైన కూడా పెట్టుబడులు పెరగడం, పారిశ్రామికంగా డిమాండ్ ఉండటంతో ధరలు ఈ స్థాయికి చేరాయి.

Gold Rate TodayGold Price IndiaHyderabad Gold
2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X