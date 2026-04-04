Gold Price Today : నిప్పులు చెరుగుతున్న బంగారం.. అల్లాడిపోతున్న సామాన్యులు.. పసిడి పరుగుకు బ్రేక్ పడేనా ?
Gold Price Today : దేశంలో బంగారం ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. ఏప్రిల్ 4న 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం రూ.1,50,940కి చేరింది. వెండి ధర స్వల్పంగా తగ్గి రూ.2,54,900 వద్ద కొనసాగుతోంది.
Gold Price Today : బంగారం ధరలు గత నెలలో కాస్త తగ్గుముఖం పట్టినా, మార్చి చివరి వారం నుంచి మళ్లీ ఉధృతంగా పెరుగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న యుద్ధ మేఘాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో డాలర్ హెచ్చుతగ్గులు పసిడిని హాట్ కేకులా మార్చేశాయి. శనివారం నాటి ట్రేడింగ్లో దేశీయంగా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగితే, వెండి ధరల్లో మాత్రం కొద్దిపాటి తగ్గుదల కనిపించింది. అయితే శుక్రవారం ఒక్కరోజే తులం బంగారంపై రెండు వేల రూపాయల భారీ పెరుగుదల నమోదు కావడం మార్కెట్ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేసింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పసిడి రేట్లు
మన హైదరాబాద్ నగరం విషయానికి వస్తే, శనివారం (ఏప్రిల్ 4) 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,50,940 వద్ద పలుకుతోంది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,360గా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో కూడా సరిగ్గా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ధరలు పెరుగుతున్నా కొనుగోలుదారులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.
దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాల్లో పరిస్థితి
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బంగారం ధరలు అన్ని నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,51,090 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,38,510గా నమోదైంది. చెన్నైలో కూడా పసిడి రేటు రూ.1,51,100తో గరిష్ట స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. ముంబై, బెంగళూరు నగరాల్లో హైదరాబాద్ తరహాలోనే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,50,940 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ తగ్గకపోవడంతో రానున్న రోజుల్లో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వెండి ధరలో స్వల్ప ఊరట
బంగారం పరుగులు పెడుతుంటే, వెండి ధర మాత్రం నేడు కాస్త దిగివచ్చింది. సుమారు వంద రూపాయల తగ్గింపుతో హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,54,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. చెన్నై, కేరళ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదే ధర అమల్లో ఉంది. అయితే ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో వెండి ధర కొంత తక్కువగా ఉంది. ఈ నగరాల్లో కిలో వెండి రూ.2,49,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది. పెట్టుబడిదారులు వెండి కంటే బంగారం వైపే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతుండటంతో వెండి ధరలో ఈ స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.