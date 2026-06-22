Gold Price Today : బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. మరోసారి కుప్పకూలిన పసిడి ధరలు
Gold Price Today : దేశీయ మార్కెట్లో సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,46,070 గాను, 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,33,890 గాను ఉంది.
Gold Price Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ వారం ప్రారంభంలోనే పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. సోమవారం (జూన్ 22) ఉదయానికి బంగారం ధరలు మరోసారి తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాల వల్ల పసిడి రేట్లు స్వల్పంగా పతనమయ్యాయి. గత వారం ఆఖరి రోజుల్లో భారీగా కుప్పకూలిన పసిడి మార్కెట్, ఈ వారం మొదటి రోజు కూడా అదే ట్రెండ్ను కొనసాగిస్తూ కిందకు దిగివచ్చింది. ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ జోరుగా సాగుతున్న తరుణంలో ఈ ధరల తగ్గింపు మధ్యతరగతి ప్రజలకు, కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది.
ధరలు తగ్గడానికి అసలు కారణాలు
అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు హఠాత్తుగా తగ్గడం వెనుక రెండు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. మొదటిది, గత కొన్ని రోజులుగా పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలకు కారణమైన ఇరాన్-అమెరికా దేశాల మధ్య ఒక శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందంపై ఇరు దేశాలు సంతకాలు చేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ భయాలు తొలగిపోయి మార్కెట్లు కోలుకున్నాయి. రెండోది, అమెరికాకు చెందిన యూఎస్ ఫెడ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ తన వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచుతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనివల్ల సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంపై ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి కాస్త తగ్గి, అమ్మకాలు పెరగడంతో ధరలు దిగివచ్చాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాలు, దేశంలోని నగరాల్లో నేటి పసిడి రేట్లు
ప్రస్తుతం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో సగటున 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,46,070 వద్ద కొనసాగుతుండగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,33,890 దగ్గర ట్రేడవుతోంది. భాగ్యనగరం హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,46,070 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ.1,33,890గా నమోదైంది. ఇదే తరహాలో ఐటీ హబ్ బెంగళూరు, దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంభైలలో కూడా 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,46,070 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,33,890 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ఇక తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,48,360 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,35,990 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. కాగా, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల పసిడి రూ.1,46,220 వద్ద, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,34,040 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
కిలో వెండి ధరల తాజా అప్డేట్
బంగారం దారిలోనే వెండి ధరలు కూడా ఈరోజు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలను బట్టి వెండి రేట్లలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్, చెన్నై నగరాలలో ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ.2,54,900 గా నమోదైంది. మరోవైపు ముంబై, బెంగళూరు నగరాలలో కిలో వెండి ధర రూ.2,49,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కరెన్సీ విలువలు, దేశీయంగా ఉన్న డిమాండ్ను బట్టి ఈ ధరల్లో రోజూ మార్పులు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి, కొనుగోలుదారులు ముందే లైవ్ రేట్లను గమనించి షోరూమ్లకు వెళ్లడం మంచిది.