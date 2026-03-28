Gold Price Today: కొనుగోలుదారులకు షాక్.. మళ్ళీ పెరిగిన పసిడి ధరలు
Gold Price Today: గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వస్తున్న పసిడి ధరలు మళ్ళీ స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా ఈరోజు దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. యుద్ధం వస్తుందేమో అన్న భయంతో స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు లోనవుతుండటంతో, ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారంపైకి మళ్ళిస్తున్నారు. దీనికి తోడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు సుమారు $4,430 నుంచి $ 4,490 మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది. అమెరికా డాలర్ విలువలో వస్తున్న మార్పులు కూడా స్థానిక మార్కెట్లలో ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతున్నాయి.
హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి రేట్లు
నేడు మార్చి 28న తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో ధరలు ఇంచుమించు ఒకేలా ఉన్నాయి. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,32,660 వద్ద ఉండగా, 24 క్యారెట్ల (తొమ్మిది తొమ్మిది స్వచ్ఛత) 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,44,720 గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే సుమారు రూ. 160 వరకు పెరుగుదల కనిపించింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,44,870 వద్ద ఉండగా, ముంబైలో రూ. 1,44,720 వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల పరిస్థితి
బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా పయనిస్తోంది. నిన్న భారీగా పతనమైన వెండి ధరలు, ఈరోజు మళ్ళీ స్థిరపడ్డాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడ,చెన్నైలలో కిలో వెండి ధర రూ.2,44,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మిగిలిన మెట్రో నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతాలలో కిలో వెండి రూ.2,39,900 వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం వెండికి డిమాండ్ పెరగడం కూడా ధరలు పెరగడానికి ఒక కారణంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పైన పేర్కొన్న ధరలు బులియన్ మార్కెట్ ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. వీటిపై జీఎస్టీ , మేకింగ్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు నగలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో మీ సమీపంలోని జ్యువెలరీ షోరూమ్లో ఒకసారి ధరలను సరిచూసుకోవడం మంచిది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను బట్టి ఈ ధరలు రోజంతా మారుతూనే ఉంటాయి.