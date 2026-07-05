Gold Price Today: బంగారం కొనేందుకు ఇది సరైన సమయమేనా.? ఇంకా తగ్గుతుందా.?
Gold Price Today: బంగారం ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతూ ఉంటాయి.
Gold Price Today: బంగారం ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతూ ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వంటి అనేక కారణాల వల్ల ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పడుతున్న వేళ బంగారం కొనడానికి ఇది సరైన సమయమేనా అని తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరల పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో ఆగస్టు గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు ఇటీవల దిగువ స్థాయిల నుంచి కోలుకుని మళ్లీ బలపడుతున్నాయి. దీంతో బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం స్థిరంగా, పాజిటివ్ ట్రెండ్లో ట్రేడవుతున్నాయి. మార్కెట్లో కొనుగోలు ఒత్తిడి ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
మార్కెట్ నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీ, కరెన్సీ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్, రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జతిన్ త్రివేది ప్రకారం.. బంగారం ధర ప్రస్తుతం స్వల్పకాలిక మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే పైస్థాయిలో ట్రేడవుతోంది. అలాగే గత ట్రేడింగ్ సెషన్ సపోర్ట్ లెవల్ను కూడా నిలబెట్టుకుంది. ఇది మార్కెట్లో కొనుగోలుదారుల ఆధిపత్యం ఇంకా కొనసాగుతున్న సంకేతంగా భావిస్తున్నారు. అయితే RSI (Relative Strength Index) ఓవర్బాట్ జోన్లోకి చేరిందని, దీంతో స్వల్పకాలిక లాభాల స్వీకరణ కూడా జరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బంగారం కొనడానికి సరైన స్థాయి ఏది?
ప్రస్తుతం బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారికి నిపుణులు ఒక ధర స్థాయిని సూచిస్తున్నారు. బంగారం ధర రూ.1,47,400 ప్రాంతానికి చేరుకుంటే కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని పరిశీలించవచ్చని చెబుతున్నారు.
అయితే పెట్టుబడిలో నష్టాలను తగ్గించుకోవడానికి రూ.1,46,800 కంటే దిగువకు ధర పడితే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అనుకోని నష్టాల నుంచి కొంత రక్షణ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
టెక్నికల్ చార్ట్ ఏమి చెబుతోంది?
సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రకారం బంగారం ధరలు ఇంకా బలమైన ట్రెండ్లోనే ఉన్నాయి. చార్టుల్లో వరుసగా హయ్యర్ హై (Higher High), హయ్యర్ లో (Higher Low) నమూనాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి సాధారణంగా ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశాన్ని సూచించే సంకేతాలుగా పరిగణిస్తారు. అదే సమయంలో షార్ట్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజ్లో బుల్లిష్ క్రాస్ ఓవర్ నమోదైంది. అలాగే MACD సూచిక కూడా పాజిటివ్ సంకేతాలు ఇస్తోంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో నమోదైన పివట్ సపోర్ట్ స్థాయి కంటే ధరలు పైనే కొనసాగుతున్నాయి. ఈ అంశాలన్నీ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం కొనుగోలు ధోరణి బలంగా ఉందని సూచిస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు బంగారం కొనాలా? వేచి చూడాలా?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం బలంగానే ఉన్నప్పటికీ, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం అవసరం. ధరలు సూచించిన స్థాయికి వస్తే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే ప్రతి పెట్టుబడిలో రిస్క్ ఉంటుందని గుర్తుంచుకుని, స్టాప్ లాస్ వంటి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ పద్ధతులను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, బడ్జెట్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం. బంగారం ధరల్లో స్వల్పకాలిక హెచ్చుతగ్గులు సహజమే కాబట్టి, తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే మార్కెట్ ధోరణిని గమనిస్తూ పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.