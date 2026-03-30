Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. మళ్ళీ తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Price Today: నేడు హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబైలలో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,48,080 వద్ద కొనసాగుతోంది.
Gold Price Today: పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో బంగారం షాపులన్నీ రద్దీగా మారుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో పసిడి ధరలు తగ్గడం సామాన్యులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా స్వల్పంగా పెరుగుతూ టెన్షన్ పెట్టిన పసిడి ధరలు, నేడు (మార్చి 30, సోమవారం) మళ్ళీ కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు మన దేశీయ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. నేడు దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో రేట్లు స్వల్పంగా దిగివచ్చాయి.
హైదరాబాద్లో నేటి రేట్లు ఇలా..
భాగ్యనగరంలో బంగారం ధరలు ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగానే ఉంటాయి. నేడు హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,48,080 వద్ద కొనసాగుతుండగా, ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,35,740 వద్ద ట్రేడవుతోంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కూడా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు దాదాపు ఒకేలా ఉండటంతో కొనుగోలుదారులు కాస్త వెసులుబాటు పొందుతున్నారు.
మెట్రో నగరాల్లో పరిస్థితి ఏమిటి?
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలలో కూడా బంగారం ధరలు హైదరాబాద్ తరహాలోనే స్థిరంగా లేదా స్వల్ప తగ్గుదలతో కొనసాగుతున్నాయి. అయితే చెన్నైలో మాత్రం పసిడి ధరలు ఎప్పుడూ ఇతర నగరాల కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,49,010 కి చేరువలో ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,36,590 గా ఉంది. బెంగళూరులో కూడా 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,48,080 గా నమోదైంది. ఈ ధరలు ఉదయం 6 గంటల సమయానికి ఉన్నవి మాత్రమే, రోజంతా మార్కెట్ ఒడిదుడుకులపై ఇవి ఆధారపడి ఉంటాయి.
వెండి కూడా దిగి వస్తోంది
బంగారం దారిలోనే వెండి కూడా నడుస్తోంది. పారిశ్రామికంగా డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు లేదా పెట్టుబడిదారులు వెనక్కి తగ్గినప్పుడు వెండి ధరలు కూడా ప్రభావితం అవుతుంటాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,49,900 వద్ద ఉంది. అయితే ముంబై, ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,44,900 గా ట్రేడవుతోంది. నగరాలను బట్టి స్థానిక పన్నులు మారుతుండటంతో ఈ స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ధరలు ఎందుకు మారుతున్నాయి?
బంగారం ధరలు కేవలం మన దేశంలోని డిమాండ్పైనే కాకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరిగే పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ బలపడటం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ద్రవ్యోల్బణం వంటి అంశాలు ధరలను శాసిస్తాయి. ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు కూడా బంగారం ధరలపై ఆ ప్రభావం కనిపిస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.