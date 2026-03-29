Gold Price Today: బంగారం ధరలకు బ్రేక్.. ఈరోజు పెరగని పసిడి రేట్లు.. తులం ధర ఎంతంటే?
Gold Price Today: మార్చి 29న హైదరాబాద్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,48,090 ఉండగా, కిలో వెండి రూ. 2,50,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
Gold Price Today: పసిడి ప్రేమికులకు మార్చి 29, 2026 ఆదివారం నాడు కాస్త ఊరట లభించింది. గత రెండు రోజులుగా పరుగులు పెట్టిన బంగారం, వెండి ధరలకు ఈరోజు బ్రేకులు పడ్డాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలతో పాటు, డాలర్ విలువలో మార్పుల వల్ల దేశీయంగా ధరలు ఈరోజు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ధరలు తగ్గకపోయినా, కనీసం పెరగకుండా ఉండటం కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయమే. అయితే ఈ ధరలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే రికార్డు స్థాయిలోనే ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హైదరాబాద్తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు
భాగ్యనగరమైన హైదరాబాద్లో నేడు బంగారం ధరలు నిలకడగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల (శుద్ధ బంగారం) 10 గ్రాముల ధర రూ.1,48,090 వద్ద ట్రేడవుతుండగా.. ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,35,750 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో కూడా సరిగ్గా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. వెండి విషయానికి వస్తే, కిలో వెండి ధర హైదరాబాద్లో రూ.2,50,000 మార్కు వద్దే కొనసాగుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెళ్లిళ్ల సందడి ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈ ధరలు స్థిరంగా ఉండటం సామాన్యులకు కొంత నయమనిపించే అంశం.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి రేట్లు
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,48,220 గా ఉంది. ముంబై, కేరళ, బెంగళూరు నగరాల్లో హైదరాబాద్ తరహాలోనే 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,48,090 గా నమోదు కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,35,750 వద్ద ఉంది. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో మాత్రం ధరలు ఇతర నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,49,020 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,36,600 గా కొనసాగుతోంది. వెండి ధర ఢిల్లీ, ముంబైలలో కిలో రూ.2,45,000 ఉండగా, చెన్నై, కేరళలో మాత్రం రూ.2,50,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ధరలు ఎందుకు స్థిరంగా ఉన్నాయి?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు ప్రధానంగా అమెరికన్ డాలర్ విలువపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలోపేతం కావడంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు కాకుండా ఇతర మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల డిమాండ్ కాస్త తగ్గి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. దీనికి తోడు కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద ఉన్న నిల్వలు, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. స్థానిక పన్నులు, జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీల వల్ల ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఖరీదైన వెండి ప్రయాణం
గతంలో బంగారం పెరిగితే వెండి తగ్గేది, కానీ ఇప్పుడు రెండు పోటాపోటీగా పెరుగుతున్నాయి. మార్చి 29 నాటికి వెండి ధర రికార్డు స్థాయిలో కిలో రూ.2.5 లక్షలకు చేరుకోవడం విశేషం. పారిశ్రామిక అవసరాలు, సోలార్ ప్యానెళ్ల తయారీలో వెండి వినియోగం పెరగడంతో డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. అందుకే వెండి కూడా బంగారం దారిలోనే నడుస్తూ సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేకుండా పోతోంది. అయితే ఈ రోజు ధరల్లో పెరుగుదల లేకపోవడం వెండి కొనేవారికి ఒక మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు.