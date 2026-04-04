Gold Price Drop: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? రూ. 31 వేలు తగ్గిన పసిడి ధర!
Gold Price Drop: భారత్లో భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు. రికార్డు స్థాయి నుంచి రూ. 31,000 మేర పతనం. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,49,650 వద్ద నమోదు.
Gold Price Drop India: అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పటికీ, పసిడి ధరలు మాత్రం అనూహ్యంగా కిందకు దిగివస్తున్నాయి. భారత్లో బంగారం ధర తన ఆల్-టైమ్ హై రికార్డు నుండి దాదాపు 17 శాతం మేర పతనమైంది. పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తిగా భావించే బంగారం.. ప్రస్తుతం ఊహించని ఒడుదొడుకులను ఎదుర్కొంటోంది.
ధరల వివరాలు:
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) మార్కెట్లో ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,49,650 వద్ద ముగిసింది. గతంలో నమోదైన గరిష్ఠ ధర రూ. 1,80,779 తో పోలిస్తే.. ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 31,000 మేర తగ్గడం గమనార్హం. గత వారం స్వల్పంగా 2.20 శాతం లాభపడినప్పటికీ, ఓవరాల్గా ధరలు మాత్రం తగ్గుముఖం పట్టాయి.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:
బలపడిన డాలర్: పశ్చిమాసియా యుద్ధ వాతావరణం వల్ల ముడిచమురు ధరలు పెరగడం అమెరికా డాలర్కు బలాన్నిచ్చింది. డాలర్ విలువ పెరిగితే ఇతర కరెన్సీలలో బంగారం కొనుగోలు చేయడం ఖరీదుగా మారుతుంది, దీంతో డిమాండ్ తగ్గింది.
అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు: యూఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్ఠంగా ఉండటం, నాన్-ఫామ్ పేరోల్స్ గణాంకాలు ఆశాజనకంగా రావడంతో.. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఇప్పట్లో తగ్గించకపోవచ్చనే అంచనాలు పెరిగాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటే ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపరు.
మారిన సెంటిమెంట్: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఆశలు కలగడం కూడా పసిడిపై ఒత్తిడి పెంచింది.
విశ్లేషకుల అంచనా:
టెక్నికల్ అంశాల ప్రకారం.. బంగారానికి రూ. 1,48,000 వద్ద బలమైన మద్దతు (Support), రూ. 1,55,000 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, అంతర్జాతీయ పరిణామాల ఆధారంగా ధరల్లో మరిన్ని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.