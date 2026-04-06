Gold Price Today : పెళ్లిళ్లు చేసుకునే వాళ్లకు పండుగే.. రికార్డు స్థాయి నుంచి రూ.35,000 తగ్గిన పసిడి ధర

Gold Price Today : బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. రికార్డు స్థాయి కన్నా రూ. 35,000 తగ్గడంతో పసిడి ప్రియులకు ఇది మంచి అవకాశంగా మారింది. డాలర్ విలువ పెరగడమే ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం.

CR Reddy
Published on: 6 April 2026 6:51 AM IST
Gold Price Today : బంగారం ధరలో అనూహ్య మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. గత కొంతకాలంగా సామాన్యుడికి అందనంత ఎత్తులో ఆకాశాన్ని తాకిన బంగారం ధరలు, ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. గడచిన మూడు నెలల కాలంలో పసిడి ధర భారీగా దిగిరావడం విశేషం. ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి ధరతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.35,000 తక్కువగా పలుకుతుండటంతో కొనుగోలుదారులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మారుతున్న సమీకరణాలే ఈ భారీ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. నేడు ఏప్రిల్ 6వ తేదీన మార్కెట్ గమనిస్తే, బంగారం ధరలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల (తులం) బంగారం ధర రూ.1,50,920 వద్ద ఉంది. అలాగే, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,38,340 పలుకుతోంది. కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఉండే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,12,305 గా నమోదైంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ధరలు ఎక్కువగానే ఉన్నా, ఇటీవలి కాలంలో వచ్చిన ఈ భారీ తగ్గుదల మాత్రం వినియోగదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది.

బంగారం ధర ఎందుకు తగ్గుతోందన్న ప్రశ్నకు ఆర్థిక నిపుణులు డాలర్ వైపు వేలెత్తి చూపిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అమెరికన్ డాలర్ విలువ పెరగడం బంగారానికి శాపంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాలు చమురు కొనుగోళ్ల కోసం డాలర్ల మీద ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో డాలర్లకు డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఆర్థిక సూత్రం ప్రకారం డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు కాకుండా అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. అందుకే పసిడి డిమాండ్ తగ్గి ధరలు పడిపోతున్నాయి.

మన దేశంలో బంగారం అంటే కేవలం లోహం కాదు, అదొక సెంటిమెంట్. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, పండగలకు బంగారం కొనడం భారతీయుల ఆచారం. 2025లో బంగారం ధర ఏకంగా 70 శాతం పెరగడంతో చాలా మంది ఆభరణాలు కొనడం మానేశారు. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు బంగారం కొనడం అందని ద్రాక్షలా మారింది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ రూ.35,000 తగ్గుదల మళ్ళీ జనం నగల దుకాణాల వైపు అడుగులు వేసేలా చేస్తోంది. అక్షయ తృతీయ వంటి పండగలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో ఈ తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు ఒక గొప్ప అవకాశమని చెప్పవచ్చు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితి ఏంటి?

అంతర్జాతీయ వేదికపై పసిడి ధరలను గమనిస్తే, అక్కడ కూడా తగ్గుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,665 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది మునుపటి రికార్డు స్థాయిలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. అయితే ఈ తగ్గుదల అందరికీ సంతోషాన్ని ఇవ్వడం లేదు. గతంలో ధరలు పెరుగుతాయని భావించి భారీగా బంగారం కొని పెట్టుబడిగా దాచుకున్న ఇన్వెస్టర్లకు ఇప్పుడు నష్టాలు తప్పడం లేదు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల వల్ల వారి పెట్టుబడి విలువ తగ్గిపోవడంతో ట్రేడర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Gold Price TodayGold Rate UpdateGold price CrashGold Rate Today
