Gold Loan: భారతీయులు బంగారం తాకట్టు పెట్టి తీసుకుంటున్న అప్పు ఎంతో తెలుసా?
Gold Loan: దేశంలో బంగారం తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తీసుకునే వారి సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది.
Gold Loan: దేశంలో బంగారం తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తీసుకునే వారి సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా బ్యాంకేతర ఆర్థిక సంస్థలు (NBFCలు) ఇచ్చే గోల్డ్ లోన్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగినట్లు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. ఒక్క ఏడాదిలోనే గోల్డ్ లోన్లలో దాదాపు 70 శాతం వృద్ధి నమోదవడం విశేషం.
రూ.3.29 లక్షల కోట్లకు చేరిన గోల్డ్ లోన్లు..
ఆర్బీఐ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, 2026 మే చివరి నాటికి బంగారు ఆభరణాలపై ఎన్బీఎఫ్సీలు ఇచ్చిన బకాయి రుణాలు రూ.3.29 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో ఈ మొత్తం రూ.1.94 లక్షల కోట్లు మాత్రమే ఉంది. అంటే కేవలం ఏడాది వ్యవధిలోనే గోల్డ్ లోన్ల విలువ 69.9 శాతం పెరిగింది. బంగారం ధరలు పెరగడం, అత్యవసర అవసరాల కోసం త్వరగా రుణం లభించడం వంటి కారణాలతో గోల్డ్ లోన్లపై ప్రజలు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రిటైల్ లోన్లలో గోల్డ్ లోన్, హోమ్ లోన్, కార్ లోన్కు మంచి డిమాండ్
మే నెలలో రిటైల్ రుణాల విభాగంలో హోమ్ లోన్, కార్ లోన్, గోల్డ్ లోన్లకు మంచి వృద్ధి నమోదైంది. మొత్తం రిటైల్ రుణాలు వార్షిక ప్రాతిపదికన 19.5 శాతం పెరిగాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో ఈ వృద్ధి 14.9 శాతంగా నమోదైంది. గోల్డ్ లోన్ల తర్వాత ఎన్బీఎఫ్సీలు వాణిజ్య రంగానికి ఇచ్చిన రుణాల్లో కూడా గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. ఈ రుణాలు ఏడాది కాలంలో 40.2 శాతం పెరిగి రూ.1.19 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో అవి రూ.85,317 కోట్లు ఉన్నాయి.
వ్యవసాయ రుణాలు కూడా పెరిగాయి
వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలకు ఇచ్చే రుణాల్లో కూడా మంచి వృద్ధి నమోదైంది. 2026 మే నెలలో ఈ రుణాలు వార్షిక ప్రాతిపదికన 17.9 శాతం పెరిగాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో ఈ వృద్ధి కేవలం 5 శాతం మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. వ్యవసాయ అవసరాలు, పంట పెట్టుబడులు, గ్రామీణ ఆర్థిక కార్యకలాపాల పెరుగుదల ఇందుకు కారణంగా భావిస్తున్నారు.
పారిశ్రామిక, సేవారంగ రుణాల వృద్ధి మందగింపు
గోల్డ్ లోన్లు, వ్యవసాయ రుణాలు పెరిగినా, పారిశ్రామిక రంగానికి ఇచ్చే రుణాల వృద్ధి మాత్రం తగ్గింది. ఈ రంగంలో రుణాల వృద్ధి రేటు 10 శాతం నుంచి 7.3 శాతానికి పడిపోయింది. ముఖ్యంగా మౌలిక సదుపాయాల రంగానికి రుణాల వృద్ధి మందగించడం దీనికి ప్రధాన కారణంగా ఆర్బీఐ తెలిపింది. అదే విధంగా సేవారంగానికి ఇచ్చే రుణాల వృద్ధి కూడా 23.9 శాతం నుంచి 16.7 శాతానికి తగ్గింది.
ఎన్బీఎఫ్సీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్న రుణగ్రహీతలు
ఆర్బీఐ గణాంకాల ప్రకారం, గోల్డ్ లోన్ల విషయంలో ప్రజలు ముఖ్యంగా ఎన్బీఎఫ్సీలను ఎక్కువగా ఆశ్రయిస్తున్నారు. బ్యాంకులతో పోలిస్తే రుణం త్వరగా మంజూరు కావడం, ప్రక్రియ సులభంగా ఉండటం, తక్కువ పత్రాలతోనే లోన్ లభించడం వంటి కారణాలతో ఎన్బీఎఫ్సీల నుంచి గోల్డ్ లోన్ తీసుకునే వారి సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. తాజా గణాంకాలు చూస్తే, దేశంలో గోల్డ్ లోన్ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోందని, ముఖ్యంగా ఎన్బీఎఫ్సీల పాత్ర ఈ రంగంలో మరింత బలపడుతోందని స్పష్టమవుతోంది.