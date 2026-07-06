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Gold Price Today : బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తగ్గిన పసిడి ధరలు

Gold Price Today : బంగారం, వెండి కొనాలనుకునే వారికి ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో జులై 6న మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.

CR Reddy
Published on: 6 July 2026 7:06 AM IST
Gold and Silver Rates
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Gold and Silver Rates 

Gold Price Today : గత కొన్ని రోజులుగా చుక్కలు చూపిస్తున్న బంగారం, వెండి ధరలు ఎట్టకేలకు కాస్త శాంతించాయి. కొత్తగా బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయమనే చెప్పాలి. జులై 6వ తేదీ సోమవారం నాడు మార్కెట్లో పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు బలహీనపడటం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుందనే ఆశలు చిగురించడంతో ఈ ప్రభావం పసిడి రేట్లపై పడింది. ప్రస్తుతం దేశీయంగా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,46,720 పలుకుతుండగా, ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,34,490 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

దిగి వస్తున్న బంగారం, వెండి

నిజానికి గత జూన్ నెలలో పసిడి రంగానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దాదాపు 17 సంవత్సరాల తర్వాత మొదటిసారిగా బంగారం, వెండి ధరలు ఒకే నెలలో అత్యంత భారీ పతనాన్ని చవిచూశాయి. ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు వారాల పాటు ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొంటూ మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. అయితే తాజా అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో డాలర్ ఇండెక్స్ ఒత్తిడికి గురికావడంతో రేట్లు మళ్లీ క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ స్థిరపడితే ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవాల్టి లేటెస్ట్ రేట్లు

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఒకేలా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ నగరాల్లో ఇవాళ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,46,720 గా ఉంది. అదే సమయంలో సాధారణ ఆర్నమెంట్స్ కోసం కొనుగోలు చేసే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,34,490 వద్ద ట్రేడవుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కాకపోయినప్పటికీ మార్కెట్లో బంగారం కొనడానికి కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి పరుగులు

దేశంలోని మిగతా మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే ఎప్పటిలాగే చెన్నైలో బంగారం ధరలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. వివిధ నగరాల్లోని ధరల పట్టికను ఒకసారి పరిశీలిస్తే.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,46,870 ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,34,640 గా ఉంది. ముంబై, బెంగళూరు, కోల్‌కతాల్లోనూ హైదరాబాద్ తరహాలోనే ధరలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,46,720 కాగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,34,490 వద్ద ట్రేడవుతోంది. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర అత్యధికంగా రూ.1,49,450 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,36,990 వద్ద కొనసాగుతోంది.

లక్షన్నరకు చేరువలో తులం బంగారం

బంగారంతో పాటే అడుగులు వేసే వెండి ధరలు కూడా ప్రస్తుతం భారీ స్థాయిలోనే కొనసాగుతున్నాయి. పసిడి రేట్లు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ వెండి మాత్రం ఇంకా సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేనంత ఎత్తులోనే ఉంది. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,49,900 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు పెరగడం, వెండికి అంతర్జాతీయంగా గిరాకీ ఎక్కువవడంతో వెండి ధరలు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏదేమైనా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడం అనేది వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి.

Gold Price TodaySilver Rate TodayHyderabad Gold Price
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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