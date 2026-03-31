Gold Rate Today : రాత్రికి రాత్రే భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర.. నేడు తులం ఎంత ఉందంటే ?
Gold Rate Today : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న అనూహ్య పరిణామాలు పసిడి ప్రేమికులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా మళ్లీ పుంజుకున్నాయి.
Gold Rate Today : గత మూడు వారాలుగా బంగారం ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. ఒకానొక దశలో గరిష్ట స్థాయిల నుంచి సుమారు రూ.30 వేల వరకు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయితే, క్రూడాయిల్ ధరలు నిలకడగా ఉండటం, ద్రవ్యోల్బణ భయాల నేపథ్యంలో అమెరికన్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచడం వంటి కారణాలతో బంగారం మళ్లీ మెరుపులు మొదలుపెట్టింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,450 డాలర్ల నుంచి ఏకంగా 4,600 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. అంటే ఒక్క రాత్రిలోనే 150 డాలర్లకు పైగా పెరగడం విశేషం. వెండి కూడా 68 డాలర్ల నుంచి 73 డాలర్లకు ఎగబాకింది.
హైదరాబాద్లో నేటి ధరల విశ్లేషణ
తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో మార్చి 31 ఉదయం నాటికి ధరలు మళ్ళీ భగ్గుమన్నాయి. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర తులం (10 గ్రాములు) మీద రూ.150 పెరిగి రూ.1,35,900 వద్ద స్థిరపడింది. ఇక స్వచ్ఛమైన 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.170 పెరిగి రూ.1,48,260కు చేరుకుంది. గత మూడు రోజులుగా (మార్చి 27 నుంచి) ధరలు స్వల్పంగా పెరుగుతూ రావడం గమనించవచ్చు. రాత్రికి రాత్రే గ్లోబల్ మార్కెట్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల మధ్యాహ్నం తర్వాత మరిన్ని మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వెండి పరిస్థితి మరింత ఘోరం
బంగారం దారిలోనే వెండి కూడా పరుగులు తీస్తోంది. దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఏకంగా రూ.5,000 పెరిగింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,55,100 కు చేరింది. విజయవాడ, చెన్నై, కేరళ వంటి నగరాల్లో కూడా ఇదే ధోరణి కొనసాగుతోంది. ఢిల్లీ, కోల్కతా వంటి నగరాల్లో కేజీ వెండి ధర రూ.2.44 లక్షల వద్ద ట్రేడవుతోంది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు లోహాల ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
పెట్టుబడిదారుల వ్యూహం ఏంటి?
ధరలు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయినప్పుడు మదుపరులు భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశారు. దీంతో మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగి ధరలు మళ్లీ పైకి లేస్తున్నాయి. సాధారణంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ కంటే బంగారమే సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా జనం భావిస్తారు. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ప్రస్తుతం రూ.94.61 వద్ద కొనసాగుతోంది. రూపాయి బలహీనపడితే దేశీయంగా బంగారం ధరలు ఇంకా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.