Gold Price Today : ఒక్క రోజులోనే ఇంత మార్పా? రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్తున్న బంగారం ధరలు
Gold Price Today : బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగి కొనుగోలుదారులను షాక్కు గురిచేశాయి. హైదరాబాద్లో తులం బంగారం రూ.1,46,680కు చేరగా, వెండి ధర భారీగా పెరిగింది.
Gold Price Today : భారతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్నాయి. గత కొద్దిరోజులుగా స్వల్పంగా తగ్గుతూ ఊరటనిచ్చిన పసిడి ధరలు, ఒక్కసారిగా యూ-టర్న్ తీసుకుని సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు పెరగడం కొనుగోలుదారులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ రేట్లు ఇలా పెరగడం శుభకార్యాలు పెట్టుకున్న కుటుంబాలకు పెద్ద భారంగా మారింది. మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. కేవలం ఒక్క రోజులోనే బంగారం ధర వేలల్లో పెరగడం ఇన్వెస్టర్లను సైతం ఆలోచనలో పడేసింది.
ఒక్కరోజే వేలల్లో పెరిగిన ధరలు
నిన్నటి వరకు తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.4,000 వరకు ఒక్కరోజులోనే పెరగడం గమనార్హం. కేవలం బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి కూడా అదే బాటలో పయనిస్తోంది. కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.15,000 వరకు భారం పెరగడంతో వెండి ఆభరణాలు, వస్తువులు కొనేవారు కూడా వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ఈ హఠాత్ పరిణామం మార్కెట్లో పెద్ద అలజడినే సృష్టించింది. తగ్గినప్పుడు కొందాం అని వేచి చూసిన వారు ఇప్పుడు పెరిగిన ధరలను చూసి లబోదిబోమంటున్నారు.
ప్రధాన నగరాల్లో తాజా ధరల వివరాలు
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,46,680 కి చేరుకోగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,34,460 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి విషయానికి వస్తే భాగ్యనగరంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,60,100 గా రికార్డ్ అయింది. ఇతర నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరులో కూడా ఇంచుమించు ఇదే స్థాయిలో ధరలు ఉన్నాయి. చెన్నైలో మాత్రం పసిడి ధరలు అన్ని నగరాల కంటే ఎక్కువగా రూ.1,48,380 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఒక్క రోజులోనే ఇన్ని వేల వ్యత్యాసం రావడం సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కోలుకోలేని దెబ్బ.
ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి?
ఈ అకస్మాత్తు పెరుగుదలకు అంతర్జాతీయ పరిణామాలే ప్రధాన కారణమని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య దేశాల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చోటుచేసుకున్న రాజకీయ మార్పులు గ్లోబల్ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మళ్లడం వల్ల డిమాండ్ పెరిగి ధరలు ఎగబాకుతున్నాయి. దీనికి తోడు ముడి చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు, డాలర్ విలువలో మార్పులు కూడా బంగారం, వెండి ధరలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ముందు ముందు ధరలు తగ్గుతాయా?
రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా పరిస్థితులు చక్కబడితే తప్ప ధరలు తగ్గకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. మరోవైపు భారతీయ మార్కెట్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో డిమాండ్ విపరీతంగా ఉండనుంది. కాబట్టి ఇప్పుడున్న ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయా లేక మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాస్తాయా అనేది వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతానికైతే బంగారం కొనాలనుకునే వారు తమ బడ్జెట్ను మళ్లీ లెక్క వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.