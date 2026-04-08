Gold Rate Today: ఆకాశాన్ని తాకిన పసిడి ధరలు.. ఒక్కరోజే వెండి రూ.10 వేలు జంప్!
Gold Rate Today: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణుగడం ఖరీదైన లోహాల ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. అమెరికా మరియు ఇరాన్ దేశాలు రెండు వారాల పాటు యుద్ధ విరమణకు అంగీకరించడంతో, ఇన్వెస్టర్లు మళ్ళీ లోహాల వైపు మొగ్గు చూపారు. దీనితో బంగారం మరియు వెండి ధరలు అనూహ్యంగా పుంజుకుని సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి.
హైదరాబాద్లో తాజా ధరలు:
భాగ్యనగరంలో పసిడి ధరలు సామాన్యులకు షాక్ ఇచ్చేలా పెరిగాయి.
24 క్యారెట్ల బంగారం: నిన్నటితో పోలిస్తే ఏకంగా రూ.3,650 పెరిగి రూ.1,53,800 (10 గ్రాములు) కు చేరింది.
22 క్యారెట్ల బంగారం: రూ.2,999 పెరిగి రూ.1,41,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి: కిలో వెండిపై ఏకంగా పది వేల రూపాయలు పెరగడంతో, నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే రూ.2.65 లక్షల మార్కును తాకింది.
దేశ రాజధానిలో పరిస్థితి:
ఢిల్లీలో కూడా ఇవే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,53,970 వద్ద ఉండగా, ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,41,150 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ధరల పెరుగుదలకు కారణం ఏమిటి?
యుద్ధం ఆగిపోవడంతో మార్కెట్లో ఒత్తిడి తగ్గింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఉద్రిక్తతల కారణంగా తగ్గుముఖం పట్టిన లోహాల ధరలు, ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరగడంతో రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోయాయి. ముఖ్యంగా వెండి ఒకేరోజు పది వేల రూపాయలు పెరగడం మార్కెట్ చరిత్రలో అరుదైన విషయమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.