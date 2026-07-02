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Gold Price Today : పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు

Gold Price Today : బంగారం, వెండి ధరల్లో ఊహించని తగ్గుదల నమోదైంది. గత పది రోజులుగా ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో పసిడి ప్రియులకు ఊరట లభించింది.

CR Reddy
Published on: 2 July 2026 7:22 AM IST
Gold Price Today
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Gold Price Today 

Gold Price Today : గత కొన్ని రోజులుగా ఇరాన్-అమెరికా దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ పరిణామాల వల్ల బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుతం బులియన్ మార్కెట్‌లో పరిస్థితి మారుతోంది. ఆకాశాన్ని తాకిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు నెమ్మదిగా దిగివస్తున్నాయి. గత పది రోజులుగా గమనిస్తే, బంగారం 10 గ్రాములపై రూ.6,000 వరకు, వెండి ధర కిలోపై ఏకంగా రూ.10,000 వరకు తగ్గుదల నమోదు చేయడం కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది.

నేటి బంగారం, వెండి ధరల పూర్తి వివరాలు ఇవే

జులై 2, 2026 నాటి గణాంకాల ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా ధరల్లో మార్పులు వచ్చాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,40,770 వద్ద ఉండగా, ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,29,040గా నమోదైంది. అలాగే, వెండి విషయానికి వస్తే కిలో వెండి ధర రూ.2,40,100 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల పండగలు, శుభకార్యాల కోసం ఎదురుచూసే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా కనిపిస్తోంది.

ప్రధాన నగరాల్లో ధరల పరిస్థితి.. హైదరాబాద్‌లో ఎంతుందంటే?

బంగారం, వెండి ధరలు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకేలా ఉండవని అందరికీ తెలిసిందే. స్థానిక డిమాండ్, సరఫరా, రాష్ట్ర పన్నులు, రవాణా ఛార్జీలను బట్టి ధరల్లో వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,40,770 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,29,040గా ఉంది. ఈ నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,44,900గా నమోదైంది. అదేవిధంగా ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో కూడా ధరలు స్వల్ప మార్పులతో కొనసాగుతున్నాయి. చెన్నై వంటి నగరాల్లో ధరలు మిగిలిన ప్రాంతాలతో పోలిస్తే కొంచెం భిన్నంగా, అంటే 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,44,560గా ఉన్నాయి.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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