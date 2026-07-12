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Gold Rate Today : పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆషాఢం వేళ దిగివస్తున్న బంగారం, వెండి ధరలు

Gold Rate Today : ఆషాఢ మాసం వేళ పసిడి ప్రియులకు ఊరట లభించనుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో జూలై 12 నాటి బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

CR Reddy
Published on: 12 July 2026 7:39 AM IST
Gold Rate Today
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Gold Rate Today

Gold Rate Today : బంగారం ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయమనే చెప్పాలి. గత కొంతకాలంగా ఆకాశాన్ని తాకుతూ పరుగులు పెట్టిన పసిడి, వెండి ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి మార్కెట్లో పెద్దగా మార్పులు లేకుండా, స్వల్ప ఒడిదుడుకులతో కొనసాగుతున్న ధరలు.. తాజాగా జూలై 12న భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. నిన్న ఒక్క రోజే 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర, 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధరలపై సుమారు 500 రూపాయల వరకు తగ్గుదల కనిపించింది. మరోవైపు వెండి కూడా ఇదే బాటలో నడుస్తూ కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరటను ఇస్తోంది. త్వరలోనే ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఈ ధరల తగ్గింపు పట్ల కస్టమర్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

జూలై 12న దేశంలో పసిడి రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

దేశంలోని వివిధ ప్రధాన నగరాల్లో స్థానిక పన్నులు, సెంటిమెంట్ల ఆధారంగా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే, హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,44,330 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,32,300 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇదే రకమైన ధరలు దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైతో పాటు బెంగళూరు, కోల్‌కతా, కేరళ రాష్ట్రాల్లోనూ నమోదయ్యాయి. అయితే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మాత్రం పసిడి రేట్లు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,44,480 కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,32,450గా ఉంది. ఇక దేశంలోనే అత్యధికంగా చెన్నై నగరంలో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,45,090 గా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,33,000 గా కొనసాగుతోంది.

ఒక్క రోజే భారీగా పతనమైన వెండి

బంగారంతో పోలిస్తే వెండి ధరల్లో ఈసారి ఊహించని భారీ పతనం చోటుచేసుకుంది. గడిచిన 24 గంటల్లోనే కిలో వెండి ధర ఏకంగా 5,000 రూపాయల వరకు కిందకు దిగివచ్చింది. ప్రస్తుతం దేశంలోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, చెన్నైలలో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదే సమయంలో ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు లాంటి ఇతర మెట్రో నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,35,000 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముగిసిపోవడంతో వెండికి డిమాండ్ తగ్గడమే ఈ భారీ ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఆషాఢ మాసంలో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా?

ఈ ఏడాది ఆషాఢ మాసం జూలై 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమై ఆగస్టు 14వ తేదీ వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా లోకల్ సెంటిమెంట్, హిందూ సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఆషాఢ మాసంలో పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు వంటి ఎలాంటి శుభకార్యాలు జరగవు. ఈ కారణంగా చాలామంది కొత్తగా బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపించరు. మార్కెట్లో డిమాండ్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది కాబట్టి, ఈ మాసంలో బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని వినియోగదారులు బలంగా నమ్ముతున్నారు. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అంచనాలు, ప్రపంచ పరిణామాల ప్రకారం చూస్తే ఆషాఢంలో బంగారం ధరలు మరికొన్ని ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు.

కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు భారీ ఆఫర్లు

ఆషాఢ మాసంలో సాధారణంగా తగ్గే సేల్స్ ను మళ్లీ పుంజుకునేలా చేయడానికి ప్రముఖ బంగారు దుకాణాల యాజమాన్యాలు సరికొత్త వ్యూహాలతో సిద్ధమవుతున్నాయి. కస్టమర్లను తమ షోరూమ్‌ల వైపు ఆకర్షించేందుకు అనేక రకాల ఆఫర్లను, డిస్కౌంట్లను ప్రకటించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మేకింగ్ చార్జీలు, వేస్టేజ్ లపై భారీ మినహాయింపులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల మార్కెట్ రేటు పెద్దగా తగ్గకపోయినా, ఈ ఆఫర్ల రూపంలో కస్టమర్లకు భారీగా డబ్బు ఆదా అవుతుంది. కాబట్టి బంగారం పెట్టుబడిగా కొనాలనుకునే వారికి లేదా రాబోయే శ్రావణ మాసం పెళ్లిళ్ల కోసం ముందే ప్లాన్ చేసుకునే వారికి ఈ ఆఫర్లు ఒక మంచి అవకాశంగా మారనున్నాయి.

Gold Rate Today22 Carat Gold PriceHyderabad Gold Price
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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