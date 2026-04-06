Millionaire: కోటీశ్వరులు కావాలనుకుంటున్నారా? 45 ఏళ్లకే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ పొందాలంటే ఈ 5 సూత్రాలు తప్పనిసరి!

Millionaire: ప్రతి ఒక్కరికీ కోటీశ్వరులు కావాలని ఉంటుంది, కానీ అది కొందరికే సాధ్యమవుతుంది. 45 ఏళ్లకే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ పొందాలంటే అనుసరించాల్సిన అప్పుల నియంత్రణ, పెట్టుబడి మార్గాలు, మరియు ఇన్సూరెన్స్ వంటి కీలక సూత్రాలు ఇవే..

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 11:19 AM IST
జీవితంలో ఆర్థికంగా స్థిరపడాలని, కోటీశ్వరులు కావాలని ప్రతి ఒక్కరూ కలలు కంటారు. అయితే, కేవలం సంపాదనతోనే ఇది సాధ్యం కాదు; దానికి పక్కా ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ అవసరం. సరైన పద్ధతులు పాటిస్తే 45 ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి ఎవరైనా కోటీశ్వరులు కావచ్చు. నిపుణులు సూచిస్తున్న ఆ ఐదు గోల్డెన్ రూల్స్ ఇవే:

1. అప్పుల ఊబి నుంచి బయటపడండి:

డబ్బు సంపాదించాలనే లక్ష్యంలో మొదటి అడుగు అప్పులు లేకుండా చూసుకోవడం. అప్పు అనేది మనిషి ఎదుగుదలను అడ్డుకునే కొండ లాంటిది. మీరు ఉద్యోగం చేసినా, వ్యాపారం చేసినా.. ముందుగా చిన్న చిన్న అప్పుల నుంచి క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిల వరకు అన్నీ తీర్చేయండి. అప్పులు లేని రోజే మీ పొదుపు అసలైన పెట్టుబడిగా మారుతుంది.

2. పొదుపు కాదు.. పెట్టుబడి ముఖ్యం:

చాలామంది డబ్బును సేవింగ్స్ ఖాతాల్లో లేదా ఎఫ్డీల్లో ఉంచుతారు. కానీ అక్కడ వచ్చే వడ్డీ రేట్లు తక్కువ. సంపద పెరగాలంటే పెట్టుబడి (Investment) మార్గాలను ఎంచుకోవాలి. మీ దగ్గర ఉన్నది చిన్న మొత్తమే అయినా, తక్కువ వయసు నుంచే ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశామన్న దానికంటే, ఎన్ని ఏళ్లు కొనసాగించామన్నదే మీ సంపదను నిర్ణయిస్తుంది.

3. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ సిద్ధం చేసుకోండి:

జీవితంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. ఉద్యోగం కోల్పోవడం లేదా ఆకస్మిక ఖర్చులు ఎదురైనప్పుడు మీ పెట్టుబడులను ముట్టుకోకుండా ఉండాలంటే 'ఎమర్జెన్సీ ఫండ్' ఉండాలి. కనీసం 6 నెలల ఖర్చులకు సరిపడా నగదును అందుబాటులో ఉంచుకోవడం ఉత్తమం.

4. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ - ఒక రక్షణ కవచం:

నేటి కాలంలో ఆసుపత్రి ఖర్చులు సామాన్యుడికి తలకు మించిన భారంగా మారుతున్నాయి. కరోనా వంటి విపత్తులు సంపన్న కుటుంబాలను కూడా రోడ్డున పడేశాయి. అందుకే, మీ పొదుపు మొత్తాన్ని ఆసుపత్రుల పాలు చేయకుండా ఉండాలంటే మంచి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవడం తప్పనిసరి.

5. అనవసర ఖర్చులకు కత్తెర:

ఆర్థిక క్రమశిక్షణే మిమ్మల్ని కోటీశ్వరుడిని చేస్తుంది. ఆడంబరాల కోసం చేసే అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోండి. ఒక వస్తువు కొనే ముందు అది మీకు నిజంగా అవసరమా కాదా అని ఆలోచించండి. ప్రతి రూపాయిని ఆదా చేసి, దానిని సరైన మార్గంలో మళ్లిస్తే కోటీశ్వరులు కావడం అసాధ్యమేమీ కాదు.

కోటీశ్వరుడు కావడం అనేది ఒక రాత్రిలో జరిగే అద్భుతం కాదు. ఇది ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం. పైన పేర్కొన్న సూత్రాలను క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే, మీ ఆర్థిక కలలు నిజం కావడం ఖాయం.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

