FD Interest Rates: ఏ బ్యాంకులో పెడితే.. రూ. 5 లక్షల ఎఫ్డీపై వడ్డీ ఎక్కువ వస్తుంది.?
FD Interest Rates: ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) ఇప్పటికీ అత్యంత సురక్షిత పెట్టుబడి మార్గాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది.
FD Interest Rates: ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) ఇప్పటికీ అత్యంత సురక్షిత పెట్టుబడి మార్గాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితి ఉన్న FDలపై వేర్వేరు వడ్డీ రేట్లు అందిస్తున్నాయి. రూ.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే ఏ బ్యాంకులో ఎక్కువ లాభం వస్తుందో తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఎంత వడ్డీ లభిస్తోంది?
భద్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను ఎంచుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితి ఉన్న FDపై బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అత్యధికంగా 6.50 శాతం వార్షిక వడ్డీ అందిస్తున్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర 6.40 శాతం వడ్డీ ఇస్తోంది. ఇక బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, కెనరా బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB), స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) వంటి ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు 6.25 శాతం వడ్డీ అందిస్తున్నాయి. భద్రత పరంగా ఈ బ్యాంకులపై ఎక్కువ మంది పెట్టుబడిదారులకు నమ్మకం ఉండటంతో వీటిలో FDలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో మరింత ఎక్కువ వడ్డీ
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులతో పోలిస్తే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు కొంత ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక సంవత్సరం FDపై SBM బ్యాంక్ ఇండియా 7.10 శాతం వడ్డీతో ముందంజలో ఉంది. బంధన్ బ్యాంక్, RBL బ్యాంక్ రెండూ 7.00 శాతం వడ్డీ అందిస్తున్నాయి. DCB బ్యాంక్ 6.90 శాతం, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్, తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్ 6.80 శాతం వడ్డీ ఇస్తున్నాయి. ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ కూడా 6.75 శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది. ప్రభుత్వ బ్యాంకులతో పోలిస్తే ఈ వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో అధిక రాబడి కోరుకునే పెట్టుబడిదారులు ప్రైవేట్ బ్యాంకుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లోనే అత్యధిక రాబడి
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులే అందిస్తున్నాయి. ఒక సంవత్సరం FDపై సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ చెరో 7.25 శాతం వడ్డీ ఇస్తున్నాయి. ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 7.10 శాతం, జనా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 7.00 శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది. ఎక్కువ రాబడి కోరుకునే వారికి ఇవి మంచి ఎంపికగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆయా బ్యాంకుల విశ్వసనీయత, ఆర్థిక స్థితి వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించడం అవసరం.
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఈ విషయాలు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోండి
వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉందని మాత్రమే చూసి FDలో పెట్టుబడి పెట్టకూడదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముందుగా బ్యాంకు విశ్వసనీయత, సేవల నాణ్యత, గత పనితీరును పరిశీలించాలి. అలాగే అవసరమైతే మధ్యలో FDను రద్దు చేస్తే ఎంత జరిమానా విధిస్తారు, వడ్డీపై ఆదాయపన్ను ఎలా వర్తిస్తుంది వంటి విషయాలను కూడా తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా రూ.5 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టే ముందు అన్ని బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్లు, నిబంధనలు, భద్రతా అంశాలను పోల్చి చూసి నిర్ణయం తీసుకుంటే మంచి రాబడితో పాటు పెట్టుబడికి పూర్తి భద్రత కూడా లభిస్తుంది.