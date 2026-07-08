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Fake Currency: అస‌లా, న‌కిలీనా.? మీ ద‌గ్గ‌ర ఉన్న రూ. 100 నోటును ఓసారి చెక్ చేసుకోండి

Fake Currency: దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరుగుతున్నప్పటికీ నగదు లావాదేవీలు ఇప్పటికీ భారీగా జరుగుతున్నాయి.

Mokshith
Published on: 8 July 2026 1:09 PM IST
Fake Currency
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Fake Currency: అస‌లా, న‌కిలీనా.? మీ ద‌గ్గ‌ర ఉన్న రూ. 100 నోటును ఓసారి చెక్ చేసుకోండి

Fake Currency: దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరుగుతున్నప్పటికీ నగదు లావాదేవీలు ఇప్పటికీ భారీగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు కూడా అప్పుడప్పుడు చెలామణిలోకి వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా రూ.100 నోట్ల విషయంలో వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అసలు నోటు, నకిలీ నోటు మధ్య తేడాను గుర్తించే కొన్ని చిట్కాలు తెలుసుకుందాం.

చిల్లర లావాదేవీల్లో ఎక్కువగా జాగ్రత్త అవసరం

కిరాణా దుకాణాలు, పెట్రోల్ బంకులు, బస్ స్టాండ్లు, మార్కెట్లు వంటి ప్రాంతాల్లో రూ.100 నోట్లు ఎక్కువగా చేతులు మారుతుంటాయి. రద్దీ సమయంలో నోటును పరిశీలించకుండా తీసుకోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు నకిలీ కరెన్సీ చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి నోటును ఒకసారి పరిశీలించడం అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది.

అసలు రూ.100 నోటులో ఉండే ముఖ్యమైన భద్రతా గుర్తులు

రిజర్వ్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన అసలు రూ.100 నోటులో కొన్ని ప్రత్యేక భద్రతా లక్షణాలు ఉంటాయి.

నోటును వెలుతురు వైపు పట్టి చూస్తే 100 విలువతో కూడిన వాటర్‌మార్క్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. నోటులో భద్రతా దారం (Security Thread) ఉంటుంది. దాన్ని తిప్పి చూస్తే రంగులో స్వల్ప మార్పు కనిపిస్తుంది. దేవనాగరి లిపిలో '100' అనే సంఖ్య ముద్రించి ఉంటుంది. నోటు మధ్య భాగంలో మహాత్మా గాంధీ చిత్రం స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఈ లక్షణాలు సరిగా కనిపించకపోతే ఆ నోటును జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి.

మరిన్ని ప్రత్యేక గుర్తులు కూడా పరిశీలించండి

రూ.100 నోటులో కుడివైపు రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ సంతకం, ఆర్‌బీఐ చిహ్నం స్పష్టంగా ముద్రించి ఉంటాయి. అలాగే అశోక స్తంభం గుర్తు, ప్రత్యేక సీరియల్ నంబర్, రంగు ముద్రణ నాణ్యత కూడా అసలు నోటులో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. నోటును చేతిలో తాకినప్పుడు కూడా ముద్రణ నాణ్యతలో తేడా తెలుస్తుంది. అసలు నోటులో కొన్ని భాగాలు కొద్దిగా ఉబ్బెత్తుగా ముద్రించి ఉంటాయి. దీంతో స్పర్శ ద్వారానూ కొన్ని భద్రతా లక్షణాలను గుర్తించవచ్చు.

అనుమానం వస్తే ఏం చేయాలి?

ఏదైనా నోటుపై అనుమానం ఉంటే దానిని మరోసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. అవసరమైతే సమీప బ్యాంకుకు తీసుకెళ్లి ధృవీకరించుకోవచ్చు. అనుమానాస్పద కరెన్సీని ఇతరులకు ఇచ్చి చెలామణి చేయడానికి ప్రయత్నించడం చట్టపరమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. కరెన్సీ నోట్లలో ఉన్న భద్రతా గుర్తులపై అవగాహన పెంచుకోవడం ద్వారా నకిలీ నోట్ల బారిన పడకుండా ఉండొచ్చు. నగదు లావాదేవీలు చేసే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అంశాలపై కనీస అవగాహన కలిగి ఉండటం అవసరం.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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