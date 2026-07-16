EPFO: UAN పోర్టల్లో ప్రొఫైల్ ఫోటో అప్డేట్ చేయలేదా.? ఈ ఇబ్బందులు తప్పవు సుమా
EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) తన సభ్యులకు కీలక సూచన చేసింది.
EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) తన సభ్యులకు కీలక సూచన చేసింది. యూనిఫైడ్ మెంబర్ పోర్టల్లో తాజా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ప్రొఫైల్ ఫోటోను అప్డేట్ చేయాలని కోరింది. ఇలా చేయడం వల్ల ఈ-నామినేషన్ పూర్తి చేయడం, ఆన్లైన్ PF క్లెయిమ్లు వేగంగా పరిష్కారం కావడం సులభమవుతుందని తెలిపారు.
ప్రొఫైల్ ఫోటో అప్డేట్ ఎందుకు అవసరం?
EPFO పోర్టల్లో ఉండే ప్రొఫైల్ ఫోటో సభ్యుడి డిజిటల్ గుర్తింపులో ముఖ్యమైన భాగంగా పనిచేస్తుంది. ఈ-నామినేషన్, ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ వంటి ప్రక్రియల్లో సభ్యుడి వివరాలను ధృవీకరించేందుకు ఈ ఫోటో ఉపయోగపడుతుంది. సరైన నామినేషన్ నమోదు చేసి, తాజా ప్రొఫైల్ వివరాలు ఉంచడం వల్ల EPF ఖాతాలోని డబ్బు, ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS), ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ (EDLI) కింద లభించే ప్రయోజనాలు అర్హులైన కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేరే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ నామినీ నమోదు చేయకపోతే లేదా వివరాలు పూర్తి కాకపోతే క్లెయిమ్ ప్రక్రియ ఆలస్యం కావడంతో పాటు అదనపు పత్రాలు సమర్పించాల్సి రావచ్చు.
UAN పోర్టల్లో ప్రొఫైల్ ఫోటో ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?
ప్రొఫైల్ ఫోటోను అప్డేట్ చేయడం చాలా సులభం. ముందుగా EPFO యూనిఫైడ్ మెంబర్ పోర్టల్లోకి వెళ్లి UAN నంబర్, పాస్వర్డ్, క్యాప్చా నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి. అనంతరం డ్యాష్బోర్డ్లోని ప్రొఫైల్ లేదా వ్యూ విభాగంలోకి వెళ్లి ప్రొఫైల్ ఫోటో అప్లోడ్ చేసే ఎంపికను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ తాజాగా తీసుకున్న పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోను అప్లోడ్ చేసి సేవ్ చేయాలి. ఫోటో సరిగా కనిపిస్తోందో లేదో ఒకసారి నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఈ-నామినేషన్ లేదా PF క్లెయిమ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం మంచిది.
EPF నామినీగా ఎవరిని నమోదు చేయవచ్చు?
EPFO నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరిని నామినీగా నమోదు చేయడం సాధ్యం కాదు. పురుష సభ్యులు తమ భార్య, పిల్లలు, తమపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, కుమారుడి భార్య, ఆమె పిల్లలను నామినీగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. మహిళా సభ్యులు తమ భర్త, పిల్లలు, ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, భర్తపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, కుమారుడి భార్య, ఆమె పిల్లలను నామినీగా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వివాహితులు తమ జీవిత భాగస్వామి పేరును కుటుంబ సభ్యుల జాబితాలో తప్పనిసరిగా చేర్చాలి. అలాగే నామినీ నమోదు చేసిన తర్వాత సంబంధిత వ్యక్తి ఆధార్ కాపీ, ఫోటో వంటి వివరాలు కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఖాతాలో ఈ వివరాలు కూడా అప్డేట్ చేసుకోవాలి
ప్రొఫైల్ ఫోటో అప్డేట్ చేయడం ఒక్కటే సరిపోదు. EPFO ఖాతాలో ఆధార్ నంబర్, PAN, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ వంటి వ్యక్తిగత వివరాలు కూడా సరిగ్గా నమోదు చేసి ధృవీకరించాలి. ఈ సమాచారం పూర్తిగా అప్డేట్ అయి ఉంటే ఈ-నామినేషన్, ఆన్లైన్ PF విత్డ్రా, పెన్షన్ సేవలు వంటి డిజిటల్ సౌకర్యాలను ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా పొందవచ్చు. అంతేకాదు, PF క్లెయిమ్ల పరిశీలన, పరిష్కారం కూడా మరింత వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
EPFO సభ్యులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం
ప్రొఫైల్ ఫోటో అప్డేట్ చేయడం ప్రతి EPFO లావాదేవీకి తప్పనిసరి కాకపోయినా, ఈ-నామినేషన్ పూర్తి చేయడానికి, కొన్ని ఆన్లైన్ సేవలను సులభంగా ఉపయోగించుకోవడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల UAN పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయి మీ తాజా ప్రొఫైల్ ఫోటోతో పాటు అన్ని వ్యక్తిగత వివరాలు సరిచూసుకుని అప్డేట్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఇలా చేస్తే భవిష్యత్తులో PF క్లెయిమ్లు, నామినేషన్, పెన్షన్ సేవలకు సంబంధించిన ప్రక్రియలు ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.