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EPFO New Rule: పీఎఫ్‌లో కీల‌క మార్పు.. ఉద్యోగుల‌కు పెర‌గ‌నున్న టేక్ హోం శాల‌రీ

EPFO New Rule: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Mokshith
Published on: 2 July 2026 11:39 AM IST
EPFO New Rule
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EPFO New Rule: పీఎఫ్‌లో కీల‌క మార్పు.. ఉద్యోగుల‌కు పెర‌గ‌నున్న టేక్ హోం శాల‌రీ

EPFO New Rule: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఇకపై నెలకు రూ.1,800 కంటే ఎక్కువ పీఎఫ్ (PF) కట్ చేయాలంటే ఉద్యోగి అంగీకారం తప్పనిసరి. ఈ మార్పు వల్ల ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంది.

కొత్త పీఎఫ్ నిబంధనలో ఏముంది?

ప్రస్తుతం చట్టం ప్రకారం బేసిక్ జీతం రూ.15,000 వరకు ఉన్న ఉద్యోగులకు 12 శాతం పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ తప్పనిసరి. అంటే గరిష్టంగా రూ.1,800 పీఎఫ్‌గా కట్ అవుతుంది. ఇకపై రూ.15,000కు మించిన బేసిక్ జీతంపై పీఎఫ్ కట్ చేయడం పూర్తిగా ఉద్యోగి నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే అదనంగా పీఎఫ్ కట్ చేయించుకోవాలా లేదా అనేది ఉద్యోగి స్వయంగా నిర్ణయించుకోవచ్చు.

ఈ నిబంధన అందరికీ వర్తించదు

అయితే ఈ మార్పు ఎక్కువ జీతం పొందే ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ జీతం రూ.15,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ అయితే ఇప్పటిలాగే 12 శాతం పీఎఫ్ కట్ అవుతుంది. కానీ బేసిక్ జీతం రూ.50,000 లేదా రూ.1 లక్ష ఉన్నా, కంపెనీ తప్పనిసరిగా రూ.15,000పై మాత్రమే 12 శాతం అంటే రూ.1,800 పీఎఫ్ కట్ చేస్తుంది. దాని కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని పీఎఫ్‌లో జమ చేయాలంటే ఉద్యోగి స్వచ్ఛందంగా అంగీకరించాలి.

చేతికి వచ్చే జీతంపై ఎలా ప్రభావం ఉంటుంది?

ఇప్పటి వరకు కొన్ని సంస్థలు ఉద్యోగి పూర్తి బేసిక్ జీతంపై 12 శాతం పీఎఫ్ కట్ చేసేవి. దీంతో చేతికి వచ్చే జీతం తగ్గేది. కొత్త నిబంధన ప్రకారం ఉద్యోగి అదనపు పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్‌కు అంగీకరించకపోతే, రూ.1,800 కంటే ఎక్కువ కట్ చేయరు. దీంతో మిగిలిన మొత్తం ఉద్యోగి జీతంలోనే చేరుతుంది. అంటే ప్రతి నెల చేతికి వచ్చే జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

ఉద్యోగులు, కంపెనీలకు కలిగే ప్రయోజనాలు

ఈ మార్పుతో ఉద్యోగులకు తమ ఆర్థిక అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఎక్కువ జీతం చేతికి రావాలని భావించే వారు అదనపు పీఎఫ్ కట్ చేయించకుండా ఉండవచ్చు. మరోవైపు, భవిష్యత్తు కోసం ఎక్కువగా పొదుపు చేయాలనుకునే వారు స్వచ్ఛందంగా అదనపు పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ కొనసాగించవచ్చు. కంపెనీలకు కూడా ఈ మార్పు ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగి అదనపు పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంచుకోకపోతే, సంస్థ కూడా అదనపు మొత్తాన్ని జమ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతో సంస్థలపై ఆర్థిక భారం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

ఉద్యోగులు ఏ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి?

ఈ కొత్త నిబంధనతో ఉద్యోగులకు మరింత స్వేచ్ఛ లభించినప్పటికీ, పీఎఫ్ అనేది రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉపయోగపడే దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఎక్కువ జీతం చేతికి రావడం ఒక ప్రయోజనం అయితే, భవిష్యత్తులో పీఎఫ్ ఖాతాలో జమయ్యే మొత్తం తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల అదనపు పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ చేయాలా లేదా అనే నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తమ ఆర్థిక అవసరాలు, భవిష్యత్తు పొదుపు లక్ష్యాలను ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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