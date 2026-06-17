EPFO ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. వడ్డీ జమపై కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది
EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) సభ్యులు ప్రతి ఏడాది ఎదురుచూసే అంశాల్లో పీఎఫ్ వడ్డీ జమ ఒకటి.
EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) సభ్యులు ప్రతి ఏడాది ఎదురుచూసే అంశాల్లో పీఎఫ్ వడ్డీ జమ ఒకటి. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 8.25 శాతం వడ్డీని ప్రకటించినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు చాలా మంది ఖాతాల్లో జమ కాలేదు. దీంతో వడ్డీ ఎప్పుడు జమ అవుతుందనే ఆసక్తి సభ్యుల్లో పెరిగింది. తాజాగా దీనిపై స్పష్టత వస్తోంది.
జూన్ చివరి లేదా జులైలో వడ్డీ జమ అయ్యే అవకాశం
ఈ ఏడాది మార్చిలో EPFO తన సభ్యులకు 8.25 శాతం వడ్డీ రేటును కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. అయితే ఈ నిర్ణయానికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి తుది ఆమోదం రావాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రక్రియ పూర్తైన వెంటనే వడ్డీ మొత్తాన్ని సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేసే పనిని EPFO ప్రారంభిస్తుంది. గత సంవత్సరాల విధానాన్ని పరిశీలిస్తే, జూన్ చివరి వారంలో లేదా జులై నెల ప్రారంభంలో ఖాతాల అప్డేట్ ప్రక్రియ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత దశలవారీగా సభ్యులందరి ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ అవుతుంది.
కోట్లాది ఖాతాల అప్డేట్కు సమయం అవసరం
దేశవ్యాప్తంగా కోట్ల సంఖ్యలో యాక్టివ్ పీఎఫ్ ఖాతాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఖాతాలో ఉద్యోగి జమ చేసిన మొత్తం, యజమాని కాంట్రిబ్యూషన్, డబ్బుల ఉపసంహరణలు, ఖాతాల బదిలీలు వంటి వివరాలను పరిశీలించి వడ్డీని లెక్కించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా డిజిటల్గా జరిగినప్పటికీ, భారీ సంఖ్యలో ఖాతాలను ఒకేసారి అప్డేట్ చేయడం వల్ల కొంత సమయం పడుతుంది. అందుకే వడ్డీ ప్రకటించిన వెంటనే ఖాతాల్లో జమ కాకపోవడం సాధారణ విషయమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆలస్యమైనా సభ్యులకు నష్టం ఉండదు
వడ్డీ జమ ఆలస్యమైతే తమకు నష్టం జరుగుతుందా అనే సందేహం వస్తుండొచ్చు. అయితే దీనిపై ఆర్థిక నిపుణులు స్పష్టమైన వివరణ ఇస్తున్నారు. వడ్డీ లెక్కింపు ఇప్పటికే నిర్ణయించిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి అనుగుణంగానే జరుగుతుంది. ఖాతాలో మొత్తం కనిపించడానికి ఆలస్యం జరిగినా, సభ్యుడికి రావాల్సిన పూర్తి వడ్డీ మాత్రం తగ్గదు. అంటే వడ్డీ క్రెడిట్ తేదీ ఆలస్యమైనా, వడ్డీ లెక్కలు మాత్రం నిర్ణయించిన కాలానికి అనుగుణంగానే ఉంటాయి.
పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
వడ్డీ జమ అయిన తర్వాత సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను పలు మార్గాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. EPFO అధికారిక పోర్టల్, ఉమంగ్ యాప్, మిస్డ్ కాల్ సేవ, ఎస్ఎంఎస్ సేవల ద్వారా ఖాతా వివరాలను పరిశీలించవచ్చు. ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ఆమోదం లభించిన తర్వాత EPFO వడ్డీ జమ ప్రక్రియను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. జులై నెలాఖరులోపు ఎక్కువ మంది సభ్యుల ఖాతాల్లో వడ్డీ కనిపించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అందువల్ల పీఎఫ్ సభ్యులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.