EPFO: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లో వడ్డీ జమ అయ్యిందా? ఇలా చెక్ చేసుకోండి
EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) సంస్థవార్షిక వడ్డీని సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) సంస్థవార్షిక వడ్డీని సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే పలువురు సభ్యుల ఖాతాల్లో వడ్డీ మొత్తం కనిపిస్తుండగా, మిగిలిన వారందరికీ కూడా దశలవారీగా జమ చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో తమ ఖాతాలో వడ్డీ పడిందా లేదా అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు సభ్యులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
8.25 శాతం వడ్డీ జమకు గ్రీన్ సిగ్నల్
తాజా ఆర్థిక సంవత్సరానికి EPF డిపాజిట్లపై 8.25 శాతం వడ్డీ ఇవ్వాలని ఈపీఎఫ్వో ముందుగానే నిర్ణయించింది. ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఇటీవల తుది ఆమోదం ఇవ్వడంతో ఇప్పుడు వడ్డీ జమ ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది. జూలై తొలి వారం నుంచి సభ్యుల ఖాతాల్లో వడ్డీ మొత్తం క్రెడిట్ అవుతోంది. ఒకేసారి అందరికీ జమ చేయకుండా, దశలవారీగా ఖాతాల్లోకి పంపిస్తున్నారు. అందువల్ల కొందరికి ఇప్పటికే మొత్తం కనిపిస్తుండగా, మరికొందరికి రాబోయే రోజుల్లో జమ కానుంది.
15 రోజుల్లో అందరి ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ అయ్యే అవకాశం
ఈపీఎఫ్వో ప్రతి సభ్యుడి ఖాతాలో ఒకేసారి వడ్డీ జమ చేయదు. లక్షలాది ఖాతాలను పరిశీలిస్తూ విడతల వారీగా ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం మరో రెండు వారాల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ప్రస్తుతం ఖాతాలో వడ్డీ కనిపించకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కొంత సమయం తర్వాత మరోసారి బ్యాలెన్స్ పరిశీలిస్తే తాజా వివరాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది.
పాస్బుక్ పని చేయకపోతే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకునే మార్గాలు ఇవే
ఇటీవల సాంకేతిక అప్గ్రేడ్ కారణంగా ఈపీఎఫ్వో ఆన్లైన్ సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా పాస్బుక్ సేవ అందుబాటులో లేకపోవడంతో చాలామంది సభ్యులు బ్యాలెన్స్ చూడలేకపోతున్నారు. అయితే ప్రత్యామ్నాయంగా రెండు సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి.
మిస్డ్ కాల్ ద్వారా
UANతో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ నుంచి 9966044425కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వాలి. రెండు రింగుల తర్వాత కాల్ ఆటోమేటిక్గా కట్ అవుతుంది. కొన్ని క్షణాల్లోనే మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, చివరి కాంట్రిబ్యూషన్ వంటి వివరాలు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో వస్తాయి.
ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా
రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నుంచి EPFOHO UAN LAN అనే ఫార్మాట్లో మెసేజ్ పంపాలి. ఇక్కడ LAN స్థానంలో మీ భాష కోడ్ ఇవ్వాలి. ఉదాహరణకు ఇంగ్లిష్కు ENG, తెలుగుకు సంబంధిత కోడ్ అందుబాటులో ఉంటే దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. వెంటనే మీ ఖాతా వివరాలు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో అందుతాయి.
ఈపీఎఫ్వో వెబ్సైట్లో సమస్యలు ఎందుకు వచ్చాయి?
ఈపీఎఫ్వో తన డిజిటల్ వ్యవస్థను మరింత ఆధునికంగా మార్చేందుకు ఇటీవల ప్రధాన సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్ చేపట్టింది. ఈ కారణంగా కొన్ని రోజుల పాటు వెబ్సైట్, UAN సేవలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో లేవు. వెబ్సైట్ మళ్లీ ప్రారంభమైనప్పటికీ సభ్యుల లాగిన్, పాస్బుక్ వంటి కొన్ని సేవలు ఇంకా పూర్తిగా పనిచేయడం లేదు. సాంకేతిక పనులు పూర్తయ్యే కొద్దీ మిగిలిన సేవలను కూడా దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని ఈపీఎఫ్వో తెలిపింది.
వడ్డీ జమ అయిందో లేదో ఎలా నిర్ధారించుకోవాలి?
ప్రస్తుతం పాస్బుక్ సేవ అందుబాటులో లేకపోయినా సభ్యులు తమ ఖాతా స్థితిని తెలుసుకోవడానికి ఇతర మార్గాలను ఉపయోగించవచ్చు. మిస్డ్ కాల్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ సేవల ద్వారా తాజా బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే UAN పోర్టల్ సక్రమంగా పనిచేసిన తర్వాత అక్కడ లాగిన్ అయి పాస్బుక్లో వడ్డీ క్రెడిట్ వివరాలను కూడా పరిశీలించవచ్చు. ప్రస్తుతం వడ్డీ జమ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నందున, కొంతమందికి ఆలస్యంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో మరోసారి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తే పూర్తి వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.