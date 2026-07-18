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Crude Oil Prices: చమురు ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు.. బ్రెంట్ 84.52 డాలర్లకు చేరిక

బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 84.52 డాలర్లకు చేరగా, స్పాట్ డిమాండ్ పెరగడంతో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 July 2026 12:31 AM IST
Crude Oil Prices
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Crude Oil Prices 

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ముడి చమురు ధరలు మరోసారి పెరుగుదల దిశగా కదిలాయి. స్పాట్ మార్కెట్‌లో బలమైన డిమాండ్ కొనసాగుతుండటంతో ట్రేడర్లు తమ పొజిషన్లను పెంచడంతో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు స్వల్పంగా ఎగిశాయి.

ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ ధర బ్యారెల్‌కు రూ.7,615 వద్ద ట్రేడైంది. ఇది గత ముగింపుతో పోలిస్తే సుమారు 1 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. ఈ కాంట్రాక్ట్‌లో 3,634 లాట్ల ట్రేడింగ్ జరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

మార్కెట్ విశ్లేషకుల ప్రకారం, అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ మెరుగ్గా ఉండటంతో పాటు ట్రేడర్లు కొనుగోళ్లను పెంచడం వల్ల ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో ధరలు ఎగబాకుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 0.44 శాతం పెరిగి 79.30 డాలర్లకు చేరుకుంది. అదే సమయంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 0.29 శాతం లాభపడి బ్యారెల్‌కు 84.52 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది.

ప్రపంచ మార్కెట్‌లో చమురు ధరల కదలికలు భారతదేశంతో పాటు ఇతర దిగుమతి దేశాల ఇంధన వ్యయం, ద్రవ్యోల్బణం, ఇంధన ధరలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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