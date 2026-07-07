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Petrol Price Today : మళ్లీ పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు.. మరి దేశంలో ఈరోజు పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు మారాయా?

Petrol Price Today : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు జూలై 7వ తేదీకి సంబంధించిన పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలను విడుదల చేశాయి.

CR Reddy
Published on: 7 July 2026 7:58 AM IST
Petrol Price Today
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Petrol Price Today

Petrol Price Today : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు మరోసారి పెరగడం ప్రారంభించాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్ల ఒడిదొడుకుల మధ్య జూలై 7వ తేదీన అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరల్లో స్వల్ప రికవరీ కనిపించింది. బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదికల ప్రకారం.. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 0.42 డాలర్లు పెరిగి బ్యారెల్‌కు 72.29 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదే సమయంలో అమెరికాకు చెందిన డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ కూడా 0.41 డాలర్లు లాభపడి బ్యారెల్‌కు 68.83 డాలర్లకు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరిగినప్పటికీ, దేశీయ ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలైన ఐఓసీఎల్, హెచ్‌పీసీఎల్, ఇండియన్ ఆయిల్ నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. సామాన్య వాహనదారులకు ధరలు స్థిరంగా ఉండటం కొంత ఊరటనిచ్చే విషయమే.

హైదరాబాద్‌లో నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ లేటెస్ట్ రేట్లు

తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే, ముఖ్యంగా భాగ్యనగరం హైదరాబాద్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు గత కొద్ది రోజులుగా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. నేటి తాజా సమాచారం ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.73 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. అలాగే లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.103.82 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్లు పెరగడం వల్ల దేశీయంగా ఇంధన ధరలు మరింత తగ్గుతాయని ఆశించిన వాహనదారుల నమ్మకానికి కొంత బ్రేక్ పడినట్లయింది. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్యారెల్ ముడిచమురు ధర ప్రతి 10 డాలర్లు పెరిగితే, దేశీయ చమురు కంపెనీలకు లీటరుకు దాదాపు 6 రూపాయల వరకు నష్టం వాటిల్లుతుంది. కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, చమురు కంపెనీలు ఇప్పటికీ కొంత మేర నష్టాలను భరిస్తూనే ధరలను నియంత్రిస్తున్నాయి.

గతంలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో ముడిచమురు ధరలు రికార్డు స్థాయిలో బ్యారెల్‌కు 126 డాలర్లకు చేరినప్పుడు, ప్రైవేట్ చమురు సంస్థ అయిన నాయరా భారత్‌లో అందరికంటే ముందుగా పెట్రోల్ ధరను రూ.5, డీజిల్ ధరను రూ.3 పెంచింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ కంపెనీలు కూడా లీటరుకు రూ.7.50 వరకు పెంచాయి. అయితే ప్రస్తుతం అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు జరుగుతుండటం, యుద్ధ విరామ పరిస్థితుల వల్ల క్రూడ్ ధరలు 72-73 డాలర్ల శ్రేణికి పడిపోయాయి. అయినప్పటికీ ప్రైవేట్ కంపెనీలు పెద్దగా ధరలను తగ్గించలేదు. ఉదాహరణకు బెంగళూరులో నాయరా బంకుల్లో రూ.5 తగ్గించిన తర్వాత కూడా పెట్రోల్ రూ.111.20, డీజిల్ రూ.98.80 కి అమ్ముతుండగా, ఇండియన్ ఆయిల్ ప్రభుత్వ బంకుల్లో పెట్రోల్ ధర రూ.110.91 గానే ఉంది.

GlobalPetrolPrices.com నివేదికల ప్రకారం, అంతర్జాతీయ యుద్ధ సంక్షోభం తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. కానీ పొరుగు దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో ధరల నియంత్రణ చాలా మెరుగ్గా ఉంది. యుద్ధానికి ముందు ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే చైనాలో చమురు ధరలు 15.6 శాతం పెరగ్గా, పాకిస్తాన్‌లో పెట్రోల్ 16 శాతం, డీజిల్ 13 శాతం ప్రియమయ్యాయి. అలాగే మయన్మార్లో పెట్రోల్ ధరలు ఒకటిన్నర రెట్లు పెరగ్గా, డీజిల్ 43.7 శాతం ఎక్కువగా ఉంది. ఇక ఆర్థిక సంక్షోభాలు ఎదుర్కొంటున్న నేపాల్ (పెట్రోల్ 38.2%, డీజిల్ 58.5%), బంగ్లాదేశ్ (పెట్రోల్ 20.8%, డీజిల్ 15%), శ్రీలంక (పెట్రోల్ 45.6%, డీజిల్ 48%) దేశాలలో ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. కానీ భారత్‌లో మాత్రం కేవలం 8 శాతం మాత్రమే ధరల పెరుగుదల నమోదైంది.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు (జూలై 7) పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల లిస్ట్

* ఢిల్లీ: పెట్రోల్ రూ. 102.12, డీజిల్ రూ. 95.20

* ముంబై: పెట్రోల్ రూ. 111.21, డీజిల్ రూ. 97.83

* కోల్‌కతా: పెట్రోల్ రూ. 113.51, డీజిల్ రూ. 99.82

* చెన్నై: పెట్రోల్ రూ. 107.77, డీజిల్ రూ. 99.55

* పాట్నా: పెట్రోల్ రూ. 112.70, డీజిల్ రూ. 99.87

* జైపూర్: పెట్రోల్ రూ. 112.66, డీజిల్ రూ. 97.78

* భోపాల్: పెట్రోల్ రూ. 114.65, డీజిల్ రూ. 99.74

* ఇండోర్: పెట్రోల్ రూ. 114.61, డీజిల్ రూ. 99.70

* లక్నో: పెట్రోల్ రూ. 102.05, డీజిల్ రూ. 99.28

* అయోధ్య: పెట్రోల్ రూ. 102.40, డీజిల్ రూ. 97.87

Petrol Price TodayDiesel RatesCrude Oil Price
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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