Credit Card : క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నారా?.. లిమిట్ పెంచుకోమంటూ బ్యాంకులు ఇచ్చే ఆఫర్ల వెనుక నిజాలివే
Credit Card : క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ పెంచే బ్యాంక్ ఆఫర్ల వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు, కస్టమర్ల ఆర్థిక ప్రయోజనాలపై ఫైనాన్స్ నిపుణుల కీలక సూచనలు తెలుసుకుందాం.
Credit Card : ఈ రోజుల్లో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి జేబులోనూ క్రెడిట్ కార్డ్ దర్శనమిస్తోంది. అయితే క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్న కస్టమర్లకు తరచూ ఒక అనుభవం ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. అదేంటంటే.. బ్యాంకులు ప్రతి కొన్ని నెలలకోసారి కస్టమర్ల క్రెడిట్ లిమిట్ను ఉచితంగా పెంచుతామంటూ ఆఫర్లు ఇస్తుంటాయి. చాలా మంది ఈ ఆఫర్లను తమ మంచి ఆర్థిక ప్రవర్తనకు లేదా క్రెడిట్ స్కోర్కు దక్కిన బహుమతిగా భావిస్తారు. అయితే దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు, బ్యాంకుల వ్యాపార లాజిక్కుల గురించి ఇటీవల ఫ్లెక్సీ క్యాపిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రముఖ జాతీయ మీడియాతో ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు.
బ్యాంకులు ఎక్కువ క్రెడిట్ లిమిట్ ఎందుకు ఇస్తాయి?
కస్టమర్ల నిరంతర ఆర్థిక లావాదేవీల తీరును గమనించిన తర్వాతే బ్యాంకులు ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి. ఒక వ్యక్తి నెలవారీ ఆదాయం, ప్రస్తుత సిబిల్ లేదా క్రెడిట్ స్కోర్, గతంలో తీసుకున్న అప్పుల రీపేమెంట్ హిస్టరీ, ప్రస్తుతం ఉన్న ఇతర రుణాలు వంటి అన్ని అంశాలను బ్యాంకులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తాయి. మీ ఆర్థిక అలవాట్లు బాగుండి, తీసుకున్న డబ్బును సమయానికి తిరిగి చెల్లిస్తుంటే.. మీరు మరింత ఎక్కువగా ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉందని భావించి, బ్యాంకులు స్వచ్ఛందంగానే ఎక్కువ లిమిట్ ఆఫర్లను మీ ముందుకు తెస్తాయి.
క్రెడిట్ లిమిట్ పెరగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన లాభం
ఎక్కువ క్రెడిట్ లిమిట్ కలిగి ఉండటం ఎల్లప్పుడూ నష్టాన్ని కలిగించదు, నిజానికి దీనిని తెలివిగా వాడుకుంటే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ అద్భుతంగా మెరుగవుతుంది. ఇది మీ క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మీకున్న మొత్తం లిమిట్లో మీరు ఎంత శాతం వాడుతున్నారు అనేదే ఈ రేషియో. ఉదాహరణకు, మీకు రూ.1 లక్ష లిమిట్ ఉన్నప్పుడు రూ.40 వేలు వాడితే అది 40 శాతంగా మారుతుంది. అదే మీ లిమిట్ రూ.2 లక్షలకు పెరిగినప్పుడు, మీరు అదే రూ.40 వేలు వాడితే మీ యుటిలైజేషన్ రేషియో కేవలం 20 శాతానికి పడిపోతుంది. ఆర్థిక నియమాల ప్రకారం మీ మొత్తం లిమిట్లో ఎప్పుడూ 30 శాతం కంటే తక్కువగా వాడితేనే మీ సిబిల్ స్కోర్ బలంగా ఉంటుంది.
పెరిగిన లిమిట్ను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి?
కార్డు లిమిట్ భారీగా పెరిగింది కదా అని అనవసరమైన లగ్జరీ వస్తువులను కొనడం, అవసరం లేకపోయినా షాపింగ్లు చేయడం వంటివి అస్సలు చేయకూడదు. లైఫ్స్టైల్ను మార్చుకోవడానికి పెరిగిన లిమిట్ను వాడుకుంటే అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుపోవడం ఖాయం. పెరిగిన క్రెడిట్ లిమిట్ను ఎల్లప్పుడూ మీ అత్యవసర సమయాల్లో (మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ లేదా వ్యాపార ఇబ్బందులు) ఒక పెద్ద ఆర్థిక రక్షణ కవచం లేదా బ్యాకప్ లాగా మాత్రమే భావించాలి.
కస్టమర్లు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన హెచ్చరిక
క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఎమర్జెన్సీ ఫండ్కు ప్రత్యామ్నాయం కాదనే విషయాన్ని ఫైనాన్స్ నిపుణులు గట్టిగా గుర్తు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా తీసుకునే అప్పులపై బ్యాంకులు విధించే వడ్డీ రేట్లు (వార్షికంగా 36% నుంచి 42% వరకు) చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. బిల్లు చెల్లింపు గడువు తేదీ దాటితే చక్రవడ్డీతో పాటు భారీ పెనాల్టీలు పడతాయి. కాబట్టి, మీకు బ్యాంక్ నుంచి క్రెడిట్ లిమిట్ పెంపు ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు.. మీకు ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంటే ధైర్యంగా ఆఫర్ను స్వీకరించవచ్చు. కానీ అనవసర ఖర్చులు చేసే అలవాటు ఉంటే మాత్రం ఆ ఆఫర్ను సున్నితంగా తిరస్కరించడమే మీ ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.