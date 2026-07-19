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Bank Holidays  : ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. ఈ వారంలో 3 రోజులు మూతపడనున్న బ్యాంకులు

Bank Holidays  : బ్యాంకు వినియోగదారులకు ముఖ్య గమనిక. ఈ వారంలో ఆర్బీఐ క్యాలెండర్ ప్రకారం బ్యాంకులకు గరిష్టంగా 3 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.

CR Reddy
Published on: 19 July 2026 7:54 AM IST
Bank Holidays
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Bank Holidays

Bank Holidays : ఈ వారంలో మీకు బ్యాంకుకు సంబంధించి ఏదైనా ముఖ్యమైన పని ఉందా? అయితే మీరు ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్లేముందు ఒకసారి బ్యాంకుల సెలవుల జాబితాను ఖచ్చితంగా తనిఖీ చేసుకోవడం మంచిది. ఆర్బీఐ విడుదల చేసిన తాజా హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఈ వారంలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో బ్యాంకులు గరిష్టంగా మూడు రోజుల పాటు మూతపడనున్నాయి. ఈ సెలవులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI), హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank), ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank), పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB)లతో పాటు దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు సమానంగా వర్తిస్తాయి.

ఏయే రోజుల్లో బ్యాంకులు బంద్?

ఆర్బీఐ క్యాలెండర్ ప్రకారం జులై 19 ఆదివారం రోజున దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకుల బ్రాంచ్‌లు మూతపడ్డాయి, ఎందుకంటే ప్రతి ఆదివారం బ్యాంకుల్లో పబ్లిక్ లావాదేవీలు జరగవు. దీనితో పాటు ఈ వారంలోనే జులై 22 బుధవారం రోజున త్రిపుర రాష్ట్రంలో స్థానిక పండుగ అయిన ఖార్చీ పూజ సందర్భంగా అక్కడి బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఇక వారాంతంలో జులై 25న నాలుగో శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు మూతపడతాయి. అంటే మీరు గనుక త్రిపుర వంటి రాష్ట్రాల్లో నివసిస్తుంటే, ఈ వారంలో మీకు వరుసగా కాకపోయినా మొత్తంగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు అందుబాటులో ఉండవు.

డిజిటల్ సేవలు, యూపీఐ, ఏటీఎంలు యథాతథం

బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లు మూతపడినంత మాత్రాన వినియోగదారుల ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ నిలిచిపోతాయని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంకులు సెలవు దినాల్లో ఉన్నప్పటికీ ఆన్‌లైన్ డిజిటల్ సేవలైన యూపీఐ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు ఎప్పటిలాగే 24 గంటల పాటు సాధారణంగా పని చేస్తాయి. డబ్బులు ఒకరి అకౌంట్ నుంచి మరొకరికి పంపడం, ఆన్‌లైన్ బిల్లులు చెల్లించడం, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తనిఖీ చేసుకోవడం, ఏటీఎంల నుంచి నగదు విత్‌డ్రా చేసుకోవడం వంటి డిజిటల్ పనులన్నీ ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చేసుకోవచ్చు.

ముందుగానే పనులు పూర్తి చేసుకోండి

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రతి నెలలో వచ్చే రెండవ శనివారం, నాల్గవ శనివారంతో పాటు అన్ని ఆదివారాల్లో బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లకు అధికారికంగా సెలవు ఉంటుంది. అందువల్ల ఆన్‌లైన్‌లో సాధ్యంకాని పనులు అంటే.. బ్యాంకుకు వెళ్లి చెక్కులు డిపాజిట్ చేయడం, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ లు తీసుకోవడం, పాస్‌బుక్ ప్రింట్ చేయించుకోవడం లేదా లోన్లకు సంబంధించిన ఇతర డాక్యుమెంట్ల పనులను ఈ సెలవుల కంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని పూర్తి చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఒక్కోసారి సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ వల్ల డిజిటల్ సేవలు కొద్దిసేపు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉన్నందున, బ్యాంకులు ఆ సమాచారాన్ని ముందుగానే కస్టమర్లకు మెసేజ్ రూపంలో తెలియజేస్తాయి.

వచ్చే వారం ఎలా ఉండబోతోంది?

ఈ వారం ముగిసిన తర్వాత, వచ్చే వారంలో జులై 26 ఆదివారం మినహాయిస్తే, ఆగస్టు 1వ తేదీ వరకు దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలోనూ బ్యాంకులకు ఎలాంటి ప్రత్యేక సెలవులు లేవు. ఆ రోజుల్లో బ్యాంకులు యథావిధిగా పని చేస్తాయి. సాధారణ రోజుల్లో బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కస్టమర్ల సేవల కోసం తెరిచి ఉంటాయి. అయితే స్థానిక పరిస్థితులు, నిబంధనల ఆధారంగా కొన్ని ప్రాంతాలలో బ్రాంచ్ పనివేళల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బ్యాంకుల మొబైల్ యాప్‌లు మీకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంటాయి.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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