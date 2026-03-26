Bank Holidays: బ్యాంకు వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఈ వారం వరుస సెలవులు.. పూర్తి జాబితా ఇదే..!
Bank Holidays: ఈ వారం శ్రీరామ నవమి , మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి.
Ram Navami Bank Holiday: మీరు ఈ వారం బ్యాంకులో ఏదైనా ముఖ్యమైన పని పెట్టుకున్నారా? అయితే ఒక్క నిమిషం ఆగండి! ఇంటి నుంచి బయలుదేరే ముందు క్యాలెండర్ను ఒక్కసారి కాకపోతే రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ వారం దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు పండుగ సెలవులతో సందడి చేయనున్నాయి. ప్రాంతాన్ని బట్టి, రాష్ట్రాల ఆచారాలను బట్టి బ్యాంకుల పనివేళల్లో మార్పులు ఉండనున్నాయి. ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోతే బ్యాంక్ గేటు వద్ద తాళం చూసి నిరాశ చెందాల్సి వస్తుంది.
వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు
భారతదేశంలో పండుగలు అంటేనే రాష్ట్రానికో రకమైన వేడుక. ఈ క్రమంలోనే రామనవమి పండుగ సందర్భంగా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు వేర్వేరు తేదీల్లో మూతపడనున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఈ వారం సెలవుల జాబితా ఇలా ఉన్నాయి.
మార్చి 26 (గురువారం) : శ్రీరామ నవమి వేడుకల నేపథ్యంలో గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్, ఉత్తరాఖండ్ వంటి ప్రధాన రాష్ట్రాలతో పాటు చండీగఢ్, నాగ్పూర్ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
మార్చి 27 (శుక్రవారం): తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా ఒడిశా, బీహార్, జార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో శ్రీరామ నవమి (చైతే దాసైన్) సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. అంటే, ఒక రాష్ట్రంలో బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటే, పక్క రాష్ట్రంలో మూసి ఉండవచ్చు. కాబట్టి అంతర్ రాష్ట్ర లావాదేవీలు చేసే వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
నెల ఆఖరున మహావీర్ జయంతి బ్రేక్
కేవలం రామనవమి మాత్రమే కాదు, మార్చి నెల ముగింపులో కూడా బ్యాంకులకు సెలవుల సెగ తగలనుంది. మార్చి 31న మహావీర్ జయంతి (మహావీర్ జన్మకల్యాణక్) సందర్భంగా కర్ణాటక, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, బీహార్ వంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు సమయంలో వచ్చే ఈ సెలవులు వ్యాపారస్తులపై కొంత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
మీ పనులు ఆగిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
బ్యాంకుల భౌతిక శాఖలు మూసి ఉన్నప్పటికీ, మీ ఆర్థిక అవసరాలకు ఆటంకం కలగకుండా ఉండాలంటే ఈ క్రింది సూచనలు పాటించండి.పెద్ద మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్లు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు , చెక్కుల క్లియరెన్స్ వంటి పనులను సెలవులకు ముందే పూర్తి చేసుకోండి. బ్యాంకులు మూసి ఉన్నా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్స్ 24/7 అందుబాటులో ఉంటాయి. నిధుల బదిలీ కోసం వీటిని ఆశ్రయించండి. నగదు ఉపసంహరణ కోసం ఏటీఎంలు, రోజువారీ చెల్లింపుల కోసం UPI (PhonePe, GPay) సేవలను వాడుకోవచ్చు. సెలవు రోజుల్లో చెక్కుల క్లియరెన్స్ ఉండదు కాబట్టి, అత్యవసర చెల్లింపుల కోసం డిజిటల్ మోడ్ ఉత్తమం. బ్యాంకింగ్ సేవలు మన దైనందిన జీవితంలో అంతర్భాగం. ఒక్క రోజు బ్యాంక్ మూతపడినా వ్యాపార లావాదేవీలు నెమ్మదిస్తాయి. కాబట్టి, ఈ వారం పండుగ సెలవుల షెడ్యూల్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని మీ పనులను చక్కబెట్టుకోండి.