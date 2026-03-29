Bank Holidays : బ్యాంక్ కస్టమర్లకు అలర్ట్.. వచ్చే వారం 6 రోజులు సెలవులు.. పూర్తి వివరాలివే
Bank Holidays : మార్చి 30 నుంచి ఏప్రిల్ 5 వరకు బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు ఉన్నాయి. మహావీర్ జయంతి, గుడ్ ఫ్రైడే, వార్షిక ముగింపు కారణంగా బ్యాంకులు సుమారు 6 రోజుల పాటు మూతపడనున్నాయి.
Bank Holidays : వచ్చే వారం బ్యాంకు పనుల నిమిత్తం బయటకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు అలర్ట్. మార్చి 30 నుంచి ఏప్రిల్ 5వ తేదీ మధ్యలో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు వరుసగా మూతపడనున్నాయి. పండుగలు, ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు వంటి కారణాల వల్ల దాదాపు 6 రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలకు అంతరాయం కలగనుంది. కాబట్టి మీ ముఖ్యమైన ఆర్థిక లావాదేవీలను ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం, మార్చి 30 నుంచి ఏప్రిల్ 5 మధ్య వరుసగా సెలవులు ఉన్నాయి. మార్చి 30 (సోమవారం) మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా కర్ణాటకలో బ్యాంకులు పనిచేయవు. మరుసటి రోజు మార్చి 31 (మంగళవారం) నాడు మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, యూపీ, ఢిల్లీ వంటి చాలా రాష్ట్రాల్లో మహావీర్ జన్మకళ్యాణక్ కారణంగా సెలవు ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 1 (బుధవారం) నాడు బ్యాంకుల యాన్యువల్ క్లోజింగ్ ఉంటుంది. ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూతపడతాయి. అయితే ఇది ఖాతాల లెక్కల కోసం కేటాయించిన రోజు కాబట్టి ప్రజలకు లోపలి సేవలు అందవు.
ఏప్రిల్ నెలలో మరిన్ని సెలవులు
ఏప్రిల్ నెల ప్రారంభంలోనే బ్యాంకులకు సెలవుల షాక్ తగిలింది. ఏప్రిల్ 2 (గురువారం) నాడు కేరళలో మౌండీ థర్స్ డే సందర్భంగా సెలవు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 3 (శుక్రవారం) నాడు గుడ్ ఫ్రైడే. ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఇక శనివారం (ఏప్రిల్ 4) మొదటి శనివారం కాబట్టి బ్యాంకులు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి. అయితే మరుసటి రోజే ఆదివారం కావడంతో మళ్ళీ సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. అంటే మొత్తం మీద వచ్చే వారం రోజుల్లో కేవలం శనివారం మాత్రమే పూర్తి స్థాయిలో బ్యాంకులు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది.
డిజిటల్ సేవలు మీకు తోడుగా
బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు మూతపడినప్పటికీ, కస్టమర్లు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఆన్లైన్ సేవలు 24/7 అందుబాటులో ఉంటాయి. నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్ ద్వారా డబ్బులు పంపుకోవచ్చు. యూపీఐ లావాదేవీలు అంటే Google Pay, PhonePe వంటివి ఎప్పటిలాగే పనిచేస్తాయి. నగదు విత్డ్రా కోసం ఏటీఎంలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. కాకపోతే చెక్కుల క్లియరెన్స్, కొత్త లోన్ అప్లికేషన్లు, నగదు డిపాజిట్ల వంటి భౌతిక పనులకు మాత్రం అంతరాయం కలుగుతుంది.
ముందస్తు ప్లానింగ్ ఉంటేనే సేఫ్
సెలవుల కాలంలో బ్యాంకులకు వెళ్లి చేయాల్సిన పనులేవైనా ఉంటే ఇప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులు, నగదు లావాదేవీలు ఎక్కువగా చేసేవారు ఈ సెలవుల క్యాలెండర్ను గమనించాలి. ఒక రాష్ట్రానికి మరో రాష్ట్రానికి పండుగలు, స్థానిక సెలవులను బట్టి ఈ తేదీల్లో చిన్నపాటి మార్పులు ఉండవచ్చు. కాబట్టి మీ ఊరిలోని బ్రాంచ్ను ఒకసారి సంప్రదించడం లేదా బ్యాంక్ వెబ్సైట్ తనిఖీ చేయడం ద్వారా మీకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవచ్చు.