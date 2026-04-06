Indian Railways: మన దేశంలోనే వింత రైల్వే స్టేషన్.. వీసా లేకపోతే జైలు శిక్ష తప్పదు.. ఎక్కడో తెలుసా?
Indian Railways: భారతదేశంలోనే ఉన్నా ఈ రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్లాలంటే పాస్పోర్ట్, వీసా తప్పనిసరి. పంజాబ్లోని అట్టారి రైల్వే స్టేషన్ ప్రత్యేకతలు, అక్కడి కఠినమైన నిబంధనలు మరియు రైళ్ల వివరాలు ఈ కథనంలో..
Indian Railways: భారతీయ రైల్వే ప్రపంచంలోనే నాలుగో అతిపెద్ద నెట్వర్క్. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 8,000 స్టేషన్లు ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తున్నాయి. అయితే, వీటిలో ఒక స్టేషన్ మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. భారత్లోనే ఉన్నప్పటికీ, ఆ స్టేషన్ లోపలికి అడుగు పెట్టాలంటే మీ దగ్గర పాస్పోర్ట్, వీసా ఉండాల్సిందే. అదే పంజాబ్లోని 'అట్టారి' (Attari) రైల్వే స్టేషన్.
వీసా ఎందుకు తప్పనిసరి?
అమృత్సర్ జిల్లాలో ఉండే అట్టారి రైల్వే స్టేషన్, భారత్-పాకిస్థాన్ సరిహద్దులో ఉంటుంది. ఇది ఉత్తర రైల్వేలోని ఫిరోజ్పూర్ డివిజన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ స్టేషన్లోకి ప్రవేశించాలంటే ప్రయాణికులకు పాకిస్థానీ వీసా మరియు చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్పోర్ట్ ఉండటం అనివార్యం. ఒకవేళ పొరపాటున కూడా వీసా లేకుండా ఇక్కడ కనిపిస్తే, పోలీసులు వెంటనే అరెస్ట్ చేస్తారు.
శిక్షలు: వీసా లేకుండా దొరికితే 'విదేశీ చట్టం సెక్షన్ 14' కింద కేసు నమోదు చేస్తారు. దీనివల్ల జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా పడే అవకాశం ఉంది.
టికెట్ బుకింగ్: ఈ స్టేషన్ నుంచి ప్రయాణించాలన్నా, టికెట్ కొనుగోలు చేయాలన్నా పాస్పోర్ట్ నంబర్ సమర్పించడం తప్పనిసరి.
ప్రయాణించే రైళ్లు ఇవే..
ఒకప్పుడు ఈ స్టేషన్ భారత్-పాక్ మధ్య అనుసంధానకర్తగా ఉండేది. ఇక్కడి నుంచి ప్రధానంగా:
సంఝౌతా ఎక్స్ప్రెస్ (Samjhauta Express)
ఢిల్లీ-అట్టారి ఎక్స్ప్రెస్
అమృత్సర్-అట్టారి DEMU
జబల్పూర్-అట్టారి ప్రత్యేక రైళ్లు నడిచేవి.
ప్రస్తుత పరిస్థితి: రాజకీయ మరియు భద్రతా కారణాల రీత్యా ప్రస్తుతం అట్టారి స్టేషన్ మరియు సంఝౌతా ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, ఈ స్టేషన్ తనకున్న ప్రత్యేక నిబంధనల కారణంగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది.