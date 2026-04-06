Indian Railways: మన దేశంలోనే వింత రైల్వే స్టేషన్.. వీసా లేకపోతే జైలు శిక్ష తప్పదు.. ఎక్కడో తెలుసా?

Indian Railways: భారతదేశంలోనే ఉన్నా ఈ రైల్వే స్టేషన్‌లోకి వెళ్లాలంటే పాస్‌పోర్ట్, వీసా తప్పనిసరి. పంజాబ్‌లోని అట్టారి రైల్వే స్టేషన్ ప్రత్యేకతలు, అక్కడి కఠినమైన నిబంధనలు మరియు రైళ్ల వివరాలు ఈ కథనంలో..

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 10:45 AM IST
Indian Railways: భారతీయ రైల్వే ప్రపంచంలోనే నాలుగో అతిపెద్ద నెట్‌వర్క్. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 8,000 స్టేషన్లు ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తున్నాయి. అయితే, వీటిలో ఒక స్టేషన్ మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. భారత్‌లోనే ఉన్నప్పటికీ, ఆ స్టేషన్ లోపలికి అడుగు పెట్టాలంటే మీ దగ్గర పాస్‌పోర్ట్, వీసా ఉండాల్సిందే. అదే పంజాబ్‌లోని 'అట్టారి' (Attari) రైల్వే స్టేషన్.

వీసా ఎందుకు తప్పనిసరి?

అమృత్‌సర్ జిల్లాలో ఉండే అట్టారి రైల్వే స్టేషన్, భారత్-పాకిస్థాన్ సరిహద్దులో ఉంటుంది. ఇది ఉత్తర రైల్వేలోని ఫిరోజ్‌పూర్ డివిజన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ స్టేషన్‌లోకి ప్రవేశించాలంటే ప్రయాణికులకు పాకిస్థానీ వీసా మరియు చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్‌పోర్ట్ ఉండటం అనివార్యం. ఒకవేళ పొరపాటున కూడా వీసా లేకుండా ఇక్కడ కనిపిస్తే, పోలీసులు వెంటనే అరెస్ట్ చేస్తారు.

శిక్షలు: వీసా లేకుండా దొరికితే 'విదేశీ చట్టం సెక్షన్ 14' కింద కేసు నమోదు చేస్తారు. దీనివల్ల జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా పడే అవకాశం ఉంది.

టికెట్ బుకింగ్: ఈ స్టేషన్ నుంచి ప్రయాణించాలన్నా, టికెట్ కొనుగోలు చేయాలన్నా పాస్‌పోర్ట్ నంబర్ సమర్పించడం తప్పనిసరి.

ప్రయాణించే రైళ్లు ఇవే..

ఒకప్పుడు ఈ స్టేషన్ భారత్-పాక్ మధ్య అనుసంధానకర్తగా ఉండేది. ఇక్కడి నుంచి ప్రధానంగా:

సంఝౌతా ఎక్స్‌ప్రెస్ (Samjhauta Express)

ఢిల్లీ-అట్టారి ఎక్స్‌ప్రెస్

అమృత్‌సర్-అట్టారి DEMU

జబల్‌పూర్-అట్టారి ప్రత్యేక రైళ్లు నడిచేవి.

ప్రస్తుత పరిస్థితి: రాజకీయ మరియు భద్రతా కారణాల రీత్యా ప్రస్తుతం అట్టారి స్టేషన్ మరియు సంఝౌతా ఎక్స్‌ప్రెస్ సర్వీసులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, ఈ స్టేషన్ తనకున్న ప్రత్యేక నిబంధనల కారణంగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
