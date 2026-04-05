Anil Ambani: జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ను ఆశ్రయించిన అనిల్ అంబానీ!
Anil Ambani: రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీకి అమెరికాలో లైంగిక నేరాలకు పాల్పడిన జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్లు ‘ది న్యూయార్క్ టైమ్స్’ సంచలన కథనంలో వెల్లడించింది. ఎప్స్టీన్ తనకు వైట్హౌస్లో మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయని చెప్పి, ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉన్న అంబానీకి సలహాలు ఇచ్చాడని, మానసికంగా ధైర్యం నింపాడని కథనం పేర్కొంది.
ఎప్స్టీన్ పరిచయం మరియు వ్యాపార సహాయం
అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత, భారత్-అమెరికా సంబంధాలు, రక్షణ సహకారం విషయంలో కీలక పాత్ర వహించడానికి అనిల్ అంబానీ ప్రయత్నించారు. ఈ ప్రయత్నాల్లోనే ఆయనకు ఎప్స్టీన్ పరిచయం ఏర్పడింది. 2017 నుంచి 2019 మధ్య వీరిద్దరి మధ్య వందలాది మెసేజ్లు మారాయి. అంబానీ “భారత్-అమెరికా సంబంధాలు, రక్షణ సహకారం కోసం వైట్హౌస్లో మార్గనిర్దేశం కావాలి” అని పంపిన సందేశానికి ఎప్స్టీన్ “లోపాయికారీ సమాచారం” అందిస్తానని బదులిచ్చాడు.
వైట్హౌస్, ట్రంప్ ప్రభుత్వ సమాచారాలు
ఎప్స్టీన్ ట్రంప్ ప్రభుత్వంలోని కీలక నియామకాలు, విదేశాంగ విధానంపై ఎప్పుడూ అంబానీకి సమాచారం అందించేవాడు. భారత రాయబారిగా డేవిడ్ పెట్రియస్ నియామకంపై అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, పరిశీలనలో లేదని తెలిపాడు. తదుపరి పదవి కెన్నెత్ జస్టర్కు దక్కింది. అంతేకాదు, స్టీఫెన్ బ్యానన్, థామస్ బరాక్ వంటి ట్రంప్ సన్నిహితుల పరిచయం కల్పిస్తానని కూడా ఎప్స్టీన్ ఆఫర్ చేశాడు.
ఎన్క్రిప్టెడ్ చాట్లు మరియు మానసిక సహాయం
వీరిద్దరూ ‘సిగ్నల్’, ‘టెలిగ్రామ్’ వంటి ఎన్క్రిప్టెడ్ యాప్ల ద్వారా సంభాషించేవారని, అంబానీ ‘Armani A’ హ్యాండిల్ను వాడేవారని కథనం పేర్కొంది. 2019లో అనిల్ అంబానీ వ్యాపారాలు ఆర్థిక సమస్యల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు, ఎప్స్టీన్ మానసికంగా ధైర్యం నింపుతూ “కేవలం స్నేహితుడిగా సలహా ఇస్తున్నా, డబ్బు వద్దు” అని చెప్పాడు. తర్వాత “లావాదేవీ పూర్తయింది” అని ఇమెయిల్ అందింది.
మాన్హట్టన్ భేటీ మరియు అనంతరం అరెస్ట్
2019 మే 23న అంబానీ మాన్హట్టన్లోని ఎప్స్టీన్ నివాసంలో ఆయనను కలిశారు. ఈ భేటీ జరిగిన రెండు నెలలకే, ఎప్స్టీన్ మైనర్ బాలికలతో లైంగిక, అక్రమ రవాణా ఆరోపణలపై అరెస్ట్ అయ్యాడు. ఈ కథనం అనిల్ అంబానీ నిరాకరించినట్లు న్యూయార్క్ టైమ్స్ తెలిపింది.