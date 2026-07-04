Amazon Prime Day Sale 2026: రూ. 500 లోపే బ్రాండెడ్ ఇయర్బడ్స్.!
Amazon Prime Day Sale 2026: భారతదేశంలో టెక్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసే ‘అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026’ అధికారికంగా రంగంలోకి దిగింది.
Amazon Prime Day Sale 2026: భారతదేశంలో టెక్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసే ‘అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026’ అధికారికంగా రంగంలోకి దిగింది. జూలై 4 నుండి జూలై 6 వరకు మూడు రోజుల పాటు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా సాగే ఈ విక్రయాల పండుగ కేవలం అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్లకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రతి ఏటా లాగే ఈసారి కూడా కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్ టీవీలు, హోమ్ అప్లయన్సెస్పై అమెజాన్ కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. అయితే అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఈ సేల్లో ట్రూ వైర్లెస్ స్టీరియో (TWS) ఇయర్బడ్స్ విభాగంలో ఊహించని రీతిలో ధరలు దిగివచ్చాయి. ఎంపిక చేసిన బ్రాండెడ్ ఇయర్బడ్స్ అసలు ధరల నుంచి భారీ తగ్గింపును అందుకని సాధారణ వినియోగదారుడి బడ్జెట్కు సరిపోయేలా రూ. 2,000 లోపు, కొన్ని మోడల్స్ అయితే ఏకంగా రూ. 500 లోపు ధరలకే లభిస్తుండటం విశేషం.
ఈ భారీ డిస్కౌంట్లకు అదనంగా ప్రైమ్ మెంబర్స్ మరికొంత లబ్ధి పొందేందుకు అమెజాన్ బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా జత చేసింది. ఎంపిక చేసిన ఎస్బీఐ (SBI) , యాక్సిస్ (Axis) బ్యాంక్ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి 10 శాతం ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ తక్షణమే లభిస్తుంది. దీనితో పాటు అమెజాన్ పే (Amazon Pay) వాలెట్ లేదా యూపీఐ ద్వారా చెల్లింపులు జరిపే వారికి ప్రత్యేకమైన క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రధాన సేల్ ఈరోజే ప్రారంభమైనప్పటికీ, స్మార్ట్ కొనుగోలుదారులు ముందుగానే ఆర్డర్ చేసుకునేందుకు వీలుగా కొన్ని ‘ఎర్లీ డీల్స్’ కూడా లైవ్ లోకి వచ్చాయి. బడ్జెట్ శ్రేణిలో బెస్ట్ ఆడియో క్వాలిటీ , మంచి బ్యాటరీ బ్యాకప్ కోరుకునే వారి కోసం ఈ సేల్ ఒక సువర్ణావకాశం.
మార్కెట్లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్న బడ్జెట్ ఇయర్బడ్స్ డీల్స్
ఈ సేల్లో లభించే ఆఫర్ల వివరాల్లోకి వెళితే, అత్యంత తక్కువ ధరలో బ్రాండెడ్ ఇయర్బడ్స్ సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ‘పిట్రాన్ బాస్బడ్స్ స్పార్క్’ (pTron Bassbuds Spark) సరైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర రూ. 1,999 గా ఉండగా, ఈ సేల్లో ఏకంగా రూ. 499 లకే లభిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అదేవిధంగా స్టైలిష్ లుక్ , బెస్ట్ ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే ‘ట్రూక్ బడ్స్ ఎలైట్’ (Truke Buds Elite) కూడా తన అసలు ధర రూ. 2,299 నుండి భారీగా తగ్గి ప్రస్తుతం కేవలం రూ. 599 ధరకే వినియోగదారుల ముందుకు వచ్చింది. అలాగే రూ. 2,499 లీస్ట్ ప్రైస్ కలిగిన ‘హ్యామర్ ఎయిర్ఫ్లో’ (Hammer Airflow) మోడల్ సైతం బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలుపుకుని అత్యంత సరసమైన ధర రూ. 649 కే లభిస్తోంది.
మరికొంత ప్రీమియం క్వాలిటీ, ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ , క్రిస్టల్ క్లియర్ సౌండ్ కోరుకునే వారి కోసం ‘మివి సూపర్ పాడ్స్ స్టూడియో’ (Mivi SuperPods Studio) పై ఈ సేల్లో ఎవరూ ఊహించని డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఈ మోడల్ అసలు ఎంఆర్పీ రూ. 6,499 కాగా, అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్లో దీని ధర ఏకంగా రూ. 1,199 కి పడిపోయింది. నమ్మకమైన బ్రాండ్ వాల్యూ, గేమింగ్ మోడ్ , మంచి బేస్ క్వాలిటీ ఆశించే యువత కోసం రూ. 2,499 విలువైన ‘రియల్మీ టీ200ఎక్స్’ (Realme T200x) మోడల్ను కూడా భారీ తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 1,499 ధరకు కొనుగోలు చేసే వీలుంది. ఈ ధరలన్నీ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను కలుపుకుని లెక్కింపబడినవి కాబట్టి, స్టాక్ ముగిసిపోయేలోపు ప్రైమ్ మెంబర్లు తమకు నచ్చిన ఇయర్బడ్స్ను అమెజాన్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా తక్షణమే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు.